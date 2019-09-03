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15:53 (мск), источник: ТАСС

РФС попросил тренеров воздерживаться от оценок судейства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) призвал тренеров клубов воздержаться от комментариев по поводу работы судей. Об этом журналистам сообщил во вторник директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. После этого глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил о готовности заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок. Первым таким рефери стал Игорь Панин, который обслуживал игру седьмого тура 24 августа между «Тамбовом» и «Динамо» (0:2).

«Некоторые тренеры клубов дают оценки судейства, они бывают некорректными, — сказал Мельников. — Мы просим коллег воздерживаться от оценок. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее, мы делаем одно дело».

После восьми туров «Краснодар», «Ростов» и петербургский «Зенит» находятся в тройке лидеров турнирной таблицы, имея в активе по 17 очков.

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