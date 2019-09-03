Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Енисей
01
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Томь
02
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
14Станислав Черчесов. 56!
15:55 (мск), источник: ТАСС

Егоров: Арбитр Турбин ошибочно не назначил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с ЦСКА

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Главный судья матча восьмого тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и ЦСКА Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. Об этом журналистам сообщил во вторник глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Матч между «Арсеналом» и ЦСКА состоялся в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 2:1.

«Арбитр должен был назначить пенальти за фол Сергея Ткачева, — сказал Егоров. — Кроме того, в компенсированное время за фол он должен был удалить игрока ЦСКА».

После восьми туров «Арсенал» набрал 13 очков, команда из Тулы располагается на седьмом месте. ЦСКА, в активе которого 14 очков, находится на четвертой строчке.

Судьи справились с работой на матче «Спартак» — «Зенит»

Егоров добавил, что судейская бригада во главе с Виталием Мешковым полностью справилась со своими обязанностями на матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Игра, проходившая 1 сентября в Москве, завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Во время матча впервые в чемпионате арбитр отменил гол после того, как воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR).

«На матче “Спартак” — “Зенит” очень хорошо все прошло, была боевая игра, красивый футбол показали команды. Для нас самое главное, что в плане арбитража к нам нет вопросов — считаю, что бригада полностью справилась. VAR помог человеческому глазу увидеть [ситуацию], гол был отменен абсолютно правильно. Еще раз констатируем, что VAR — это помощь арбитрам», — сказал Егоров.

«Зенит» после восьми туров находится на втором месте с 17 очками, «Спартак» занимает шестую позицию с 14 баллами.

Читайте также
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Большинство клубов РПЛ выразило недовольство судейством
Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20
Форвард «Ростова» признан лучшим футболистом РПЛ в августе
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Объявлен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
Адвокат Пака прокомментировала УДО Кокорина и Мамаева
Бронзовый призер Евро-2008 завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь