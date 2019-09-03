Егоров: Арбитр Турбин ошибочно не назначил пенальти в ворота «Арсенала» в матче с ЦСКА

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Матч между «Арсеналом» и ЦСКА состоялся в воскресенье и завершился победой гостей со счетом 2:1.

«Арбитр должен был назначить пенальти за фол Сергея Ткачева, — сказал Егоров. — Кроме того, в компенсированное время за фол он должен был удалить игрока ЦСКА».

После восьми туров «Арсенал» набрал 13 очков, команда из Тулы располагается на седьмом месте. ЦСКА, в активе которого 14 очков, находится на четвертой строчке.

Судьи справились с работой на матче «Спартак» — «Зенит»

Егоров добавил, что судейская бригада во главе с Виталием Мешковым полностью справилась со своими обязанностями на матче седьмого тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Игра, проходившая 1 сентября в Москве, завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Во время матча впервые в чемпионате арбитр отменил гол после того, как воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR).

«На матче “Спартак” — “Зенит” очень хорошо все прошло, была боевая игра, красивый футбол показали команды. Для нас самое главное, что в плане арбитража к нам нет вопросов — считаю, что бригада полностью справилась. VAR помог человеческому глазу увидеть [ситуацию], гол был отменен абсолютно правильно. Еще раз констатируем, что VAR — это помощь арбитрам», — сказал Егоров.