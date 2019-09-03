Несколько клубов РПЛ выразили недоверие главе департамента судейства РФС Егорову

Источник: РИА "Новости"

В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. После этого Егоров заявил о готовности заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок. Первым таким рефери стал Игорь Панин, который обслуживал игру седьмого тура 24 августа между «Тамбовом» и «Динамо» (0:2).

«Клубы очень критически высказывались по поводу судейства, очень много неясностей, — сказал Прядкин. — Мы давно не обсуждали судейство на уровне руководителей клубов, видимо, у клубов накипело огромное количество вопросов, было выражено недоверие, клубы просят подключать как можно больше молодых арбитров. Мы сделаем соответствующее обращение к руководству РФС».

«Диалог всем понравился, всем понравилось внимание руководства РФС. Разговор был очень полезный. Некоторые клубы открыто выражали недоверие Александру Егорову, называть их не буду. В том числе были и топ-клубы», — добавил Прядкин.

«В преддверии собрания 14 клубов прислали нам свои вопросы по судейству, — отметил президент РПЛ. — Очень много неясности по трактовкам, наказаниям, правилам, очень многие клубы высказали свои пожелания. Было очень много вопросов, которые задавали Егорову и [генеральному секретарю РФС] Александру Алаеву. Сегодня было выражено очень много недоверия в том числе и к руководству судейского корпуса в плане того, что назрели изменения с точки зрения трактовки правил, подготовки арбитров».