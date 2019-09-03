Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Енисей
01
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Томь
02
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
14Станислав Черчесов. 56!
16:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Он начал чудить». Аршавин рассказал, почему «Кайрат» выгнал защитника ЦСКА

Экс-игрок «Кайрата» Андрей Аршавин раскрыл причину ухода из алматинского клуба ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который на прошлой неделе подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В алматинском клубе Гогуа числился около года. Изначально ивуариец провел половину сезона в молодежной команде «Кайрата», а на старте 2018 года был переведен в основу. Но заиграть в КПЛ не сумел, после чего побывал в российском «СКА-Хабаровске» и латвийском «Даугавпилсе», а в июле перешел в «Тамбов». В составе последних он отлично проявил себя в начале сезона РПЛ 2019/20 и перешел в ЦСКА.

Читайте также
Селюк: Гогуа будет лучшим не только в России, но и в Европе

По словам Аршавина, у Гогуа были проблемы с дисциплиной, из-за чего тогдашний тренер «Кайрата» Карлос Феррер отказался от него.

«Он, кажется, был лучшим в Финляндии, потом он переехал куда-то, дальше оказался в “Кайрате”. Его наигрывали основным защитником, но затем удалили в Суперкубке Казахстана (на самом деле Гогуа отыграл все 90 минут — прим.Vesti.kz), мы проиграли 0:3. Дальше он начал чудить на тренировках, и тренер его выгнал. Его проблемы заключаются не на футбольном поле, он талантливый парень, физически очень крепкий, умеет начинать атаки, но у него не все в порядке с дисциплиной. Насколько я знаю, ЦСКА обезопасил себя несколькими пунктами от таких поступков Седрика, поэтому при таких условиях он может играть не хуже, чем Бекао», — сказал Аршавин в эфире программы 8−16 на телеканале «Матч Премьер».

По данным российских СМИ, ЦСКА заплатил за трансфер Гогуа 400 тысяч евро. В московском клубе его зарплата выросла в восемь раз и теперь составляет 300 тысяч евро в год, каждый год личный оклад игрока будет увеличиваться на пять тысяч евро в месяц. В минувшем туре РПЛ Гогуа удачно дебютировал за ЦСКА, забив победный гол в ворота тульского «Арсенала».

Алибек Кабенов  

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Канадский новичок из НХЛ стал автором первой шайбы "Барыса" в новом сезоне КХЛ
Большинство клубов РПЛ выразило недовольство судейством
Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20
Форвард «Ростова» признан лучшим футболистом РПЛ в августе
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Объявлен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
Адвокат Пака прокомментировала УДО Кокорина и Мамаева
Бронзовый призер Евро-2008 завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь