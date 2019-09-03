«Он начал чудить». Аршавин рассказал, почему «Кайрат» выгнал защитника ЦСКА

В алматинском клубе Гогуа числился около года. Изначально ивуариец провел половину сезона в молодежной команде «Кайрата», а на старте 2018 года был переведен в основу. Но заиграть в КПЛ не сумел, после чего побывал в российском «СКА-Хабаровске» и латвийском «Даугавпилсе», а в июле перешел в «Тамбов». В составе последних он отлично проявил себя в начале сезона РПЛ 2019/20 и перешел в ЦСКА.
По словам Аршавина, у Гогуа были проблемы с дисциплиной,
«Он, кажется, был лучшим в Финляндии, потом он переехал
По данным российских СМИ, ЦСКА заплатил за трансфер Гогуа 400 тысяч евро. В московском клубе его зарплата выросла в восемь раз и теперь составляет 300 тысяч евро в год, каждый год личный оклад игрока будет увеличиваться на пять тысяч евро в месяц. В минувшем туре РПЛ Гогуа удачно дебютировал за ЦСКА, забив победный гол в ворота тульского «Арсенала».
Алибек Кабенов