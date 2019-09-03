«Он начал чудить». Аршавин рассказал, почему «Кайрат» выгнал защитника ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

В алматинском клубе Гогуа числился около года. Изначально ивуариец провел половину сезона в молодежной команде «Кайрата», а на старте 2018 года был переведен в основу. Но заиграть в КПЛ не сумел, после чего побывал в российском «СКА-Хабаровске» и латвийском «Даугавпилсе», а в июле перешел в «Тамбов». В составе последних он отлично проявил себя в начале сезона РПЛ 2019/20 и перешел в ЦСКА.

По словам Аршавина, у Гогуа были проблемы с дисциплиной, из-за чего тогдашний тренер «Кайрата» Карлос Феррер отказался от него.

«Он, кажется, был лучшим в Финляндии, потом он переехал куда-то, дальше оказался в “Кайрате”. Его наигрывали основным защитником, но затем удалили в Суперкубке Казахстана (на самом деле Гогуа отыграл все 90 минут — прим.Vesti.kz), мы проиграли 0:3. Дальше он начал чудить на тренировках, и тренер его выгнал. Его проблемы заключаются не на футбольном поле, он талантливый парень, физически очень крепкий, умеет начинать атаки, но у него не все в порядке с дисциплиной. Насколько я знаю, ЦСКА обезопасил себя несколькими пунктами от таких поступков Седрика, поэтому при таких условиях он может играть не хуже, чем Бекао», — сказал Аршавин в эфире программы 8−16 на телеканале «Матч Премьер».

По данным российских СМИ, ЦСКА заплатил за трансфер Гогуа 400 тысяч евро. В московском клубе его зарплата выросла в восемь раз и теперь составляет 300 тысяч евро в год, каждый год личный оклад игрока будет увеличиваться на пять тысяч евро в месяц. В минувшем туре РПЛ Гогуа удачно дебютировал за ЦСКА, забив победный гол в ворота тульского «Арсенала».