Решение о спонсоре Суперкубка РФ будет принято к следующему общему собранию клубов РПЛ
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания, которая будет основным партнером Российской
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания, которая будет основным партнером Российской
Компания «Олимп» является титульным спонсором игр за Суперкубок России с 2016 года. Одноматчевый турнир, в котором разыгрывается первый трофей нового сезона, проводится с 2003 года.
«Компания “Олимп” опять изъявила свое желание по Суперкубку России, прислала нам свои предложения на следующие три года по организации Суперкубка, — сказал Прядкин. — Принято решение собрать все предложения от других компаний. Но с учетом того, что “Олимп” является обладателем права первой руки, они предложение это дали. К следующему общему собранию примем решение, кто будет основным нашим партнером».
Чаще всего Суперкубок России выигрывал ЦСКА (7 раз). Действующим его обладателем является «Локомотив», который в июле в Москве на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» со счетом 3:2 обыграл «Зенит».