Решение о спонсоре Суперкубка РФ будет принято к следующему общему собранию клубов РПЛ

Компания «Олимп» является титульным спонсором игр за Суперкубок России с 2016 года. Одноматчевый турнир, в котором разыгрывается первый трофей нового сезона, проводится с 2003 года.

«Компания “Олимп” опять изъявила свое желание по Суперкубку России, прислала нам свои предложения на следующие три года по организации Суперкубка, — сказал Прядкин. — Принято решение собрать все предложения от других компаний. Но с учетом того, что “Олимп” является обладателем права первой руки, они предложение это дали. К следующему общему собранию примем решение, кто будет основным нашим партнером».