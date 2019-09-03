Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Енисей
01
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Томь
02
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
14Станислав Черчесов. 56!
16:40 (мск), источник: ТАСС

Решение о спонсоре Суперкубка РФ будет принято к следующему общему собранию клубов РПЛ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания, которая будет основным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ) при проведении матчей за Суперкубок России, еще не определена, решение будет принято к следующему общему собранию клубов лиги. Об этом журналистам сообщил во вторник президент РПЛ Сергей Прядкин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Компания «Олимп» является титульным спонсором игр за Суперкубок России с 2016 года. Одноматчевый турнир, в котором разыгрывается первый трофей нового сезона, проводится с 2003 года.

«Компания “Олимп” опять изъявила свое желание по Суперкубку России, прислала нам свои предложения на следующие три года по организации Суперкубка, — сказал Прядкин. — Принято решение собрать все предложения от других компаний. Но с учетом того, что “Олимп” является обладателем права первой руки, они предложение это дали. К следующему общему собранию примем решение, кто будет основным нашим партнером».

Чаще всего Суперкубок России выигрывал ЦСКА (7 раз). Действующим его обладателем является «Локомотив», который в июле в Москве на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» со счетом 3:2 обыграл «Зенит».

Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Большинство клубов РПЛ выразило недовольство судейством
Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20
Форвард «Ростова» признан лучшим футболистом РПЛ в августе
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Объявлен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
Адвокат Пака прокомментировала УДО Кокорина и Мамаева
Бронзовый призер Евро-2008 завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь