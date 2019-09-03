Защита чиновника Пака прокомментировала УДО Кокорина и Мамаева
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Владимир Морозов. Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Владимир Морозов. Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об
Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева рассмотрят 6 сентября на выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН.
«В адрес Алексеевского районного суда Белгородской области, а также районной прокуратуры было направлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя. Вопрос об
Как я не раз подчеркивала, главным результатом в таких делах в большей степени является сам факт уголовной ответственности виновных, а не строгость наказания.
Бытовое насилие, которое, к сожалению, у нас в обществе очень распространено, стало привлекать все больше внимания в медийном пространстве. За прошедший год в новостные ленты все чаще стали попадать случаи хулиганского нарушения порядка в общественных местах, насилия в отношении окружающих. Значит, есть надежда, что наше общество рано или поздно перестанет относиться к этому как к норме, а люди постепенно научатся выражать свое мнение исключительно словами, — заявила РИА Новости адвокат Наталья Шатихина.
Ранее представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) дали положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Футболисты подали прошение об УДО в начале августа, после месяца пребывания в исправительном учреждении.
За две драки в центре Москвы Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины). Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области.