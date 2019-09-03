Защита чиновника Пака прокомментировала УДО Кокорина и Мамаева

Источник: РИА "Новости"

Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева рассмотрят 6 сентября на выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН.

«В адрес Алексеевского районного суда Белгородской области, а также районной прокуратуры было направлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя. Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда.

Как я не раз подчеркивала, главным результатом в таких делах в большей степени является сам факт уголовной ответственности виновных, а не строгость наказания.

Бытовое насилие, которое, к сожалению, у нас в обществе очень распространено, стало привлекать все больше внимания в медийном пространстве. За прошедший год в новостные ленты все чаще стали попадать случаи хулиганского нарушения порядка в общественных местах, насилия в отношении окружающих. Значит, есть надежда, что наше общество рано или поздно перестанет относиться к этому как к норме, а люди постепенно научатся выражать свое мнение исключительно словами, — заявила РИА Новости адвокат Наталья Шатихина.

Ранее представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) дали положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Футболисты подали прошение об УДО в начале августа, после месяца пребывания в исправительном учреждении.