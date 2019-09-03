«Ростову» закрыли доступ на домашнюю арену

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 3 сентября, ФГУП «Спорт-Ин», эксплуатирующая организация «Ростов Арены», опубликовала на сайте информацию, что ФК «Ростов» погасил задолженность в размере около 12 миллионов рублей за проведение матчей на «Ростов Арене» в сезоне-2018/19 и сможет выступать на данном стадионе в текущем сезоне.

На момент получения клубом предложения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена» клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией «Спорт-Ин». Информация, опубликованная на сайте эксплуатанта стадиона, не соответствует действительности. Денис Штанько PR-директор «Ростова»

Он отметил, что «на сегодняшний день у клуба нет понимания, где пройдет матч против «Ахмата», который должен состояться 15 сентября. «Кроме того, управляющая компания стадиона запретила доступ на «Ростов Арену» для сотрудников ФК «Ростов» — все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы», — добавил представитель футбольного клуба.

Миротворческий матч со сборной Сирии 8 сентября, по его словам, клуб вынужден будет провести на стадионе «Олимп-2» из-за отказа «Спорт-Ин» в его проведении на «Ростов Арене».