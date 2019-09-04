Кто в РПЛ потратил больше всех на трансферы

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Летнее трансферное окно в РПЛ получилось очень живым. По данным Transfermarkt, общими усилиями участники чемпионата России потратили около 235 млн евро. Особенно активными были на рынке шесть самых амбициозных клубов — из Москвы, Краснодара и Петербурга.

ЦСКА

Сколько потратил: 17,95 млн евро

Кого взял: Никола Влашич (15,7 млн), Игорь Дивеев (1,5 млн), Седрик Гогуа (400 тыс.), Лукас Сантос (аренда за 200 тыс.), Звонимир Шарлия (аренда за 150 тыс.).

Почти весь летний трансферный бюджет «армейцев» был израсходован на выкуп контракта Влашича у «Эвертона». Хорватский полузащитник — самая дорогая покупка в истории красно-синих. Но это тот случай, когда риск потерять крупную сумму сведён к минимуму. Никола молод, амбициозен и доказал, что готов стать лидером ЦСКА, когда выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Любопытно, что большая часть из остальных 13% денег тоже ушла на выкуп арендованного игрока — Дивеева. Кроме того, «армейцы» смогли договориться об арендах с правом выкупа защитника Шарлии и атакующего полузащитника Лукаса Сантоса. Самый неожиданный ход — покупка Гогуа, потерявшего три сезона до перехода в «Тамбов». Впрочем, и здесь клуб рискует маленькой суммой. ЦСКА не решил только вопрос с нападающим: трансфер Николая Комличенко из «Млады Болеслава» сорвался в последний момент.

«Локомотив»

Сколько потратил: 19,5 млн евро

Кого взял: Гжегож Крыховяк (12 млн), Лука Джорджевич (2,5 млн), Мурило (2,5 млн), Дмитрий Живоглядов (2,5 млн), Жоау Мариу (бесплатная аренда).

«Локомотив», как и ЦСКА, потратил большую часть средств на выкуп контракта арендованного игрока. Вице-чемпионы России заплатили «ПСЖ» 12 млн евро за Крыховяка. Польский полузащитник превратился в одну из ключевых фигур команды Юрия Сёмина, он точно того стоит.

Дальше в списке приобретений «железнодорожников» идут три одинаковых по цене трансфера — защитников Мурило и Живоглядова, а также нападающего Джорджевича. Эти игроки увеличат конкуренцию, но не факт, что закрепятся в «основе». Под Лигу чемпионов многообещающим выглядит приобретение Жоау Мариу. Победитель Евро-2016 и один из самых полезных игроков того турнира взят на выгодных условиях. По неофициальной информации, речь идёт о бесплатной аренде. «Локомотив» должен платить португальскому полузащитнику всю зарплату (3,5 млн евро) и получит право выкупа за 18 млн.

«Краснодар»

Сколько потратил: 30,4 млн евро

Кого взял: Реми Кабелла (12 млн), Тонни де Вильена (9 млн), Егор Сорокин (4 млн), Кайо (3 млн), Юнес Намли (2 млн), Руслан Камболов (400 тыс.), Маркус Берг (свободный агент), Мануэл Фернандеш (свободный агент).

«Краснодар» вынуждали быть активным на рынке как минимум два обстоятельства. Во-первых, команда потеряла почти всю среднюю линию — получивших травмы Юрия Газинского и Виктора Классона, нанесшего травмы Павла Мамаева и ушедших по истечении сроков контрактов Маурисио Перейру и Шарля Каборе.

В результате краснодарцы сконцентрировались прежде всего на покупке полузащитников — Кабеллы (его трансфер стал рекордным для клуба), де Вильены, Кайо, Намли, Камболова. Более того, тяжёлая травма Кабеллы вынудила «Краснодар» подписать ещё одного игрока этого амплуа. Впрочем, Фернандеша брали уже под Лигу Европы после поражения от «Олимпиакоса». Сорокина почему-то оставили в «Рубине» до конца сезона, хотя он пригодился бы и прямо сейчас. В линии атаки появился Берг, которого до сих пор трудно назвать усилением. Правда, директор «Краснодара» Арам Фундукян призывает не слушать «диванных аналитиков», но кто виноват, что с диванов поле видно лучше, чем из его кабинета?

«Динамо»

Сколько потратило: 33,7 млн евро

Кого взяло: Максимилиан Филипп (20 млн), Клинтон Н’Жье (6 млн), Себастьян Шиманьски (5,5 млн), Заурбек Плиев (1,2 млн), Игорь Калинин (500 тыс.), Оскар Хильемарк (аренда за 500 тыс.), Сильвестр Игбун (аренда), Сергей Паршивлюк (свободный агент), Иван Ордец (свободный агент), Шарль Каборе (свободный агент), Рамиль Шейдаев (свободный агент), Роман Нойштедтер (свободный агент).

Если исходить из суммы, потраченной на новичков, «Динамо» усилилось под задачу попадания в Лигу чемпионов. Самым дорогим приобретением столичного клуба стал атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Филипп. Это второй по стоимости летний трансфер в РПЛ. Немец с первых матчей за бело-голубых показал, что обладает очень высоким для нашего чемпионата индивидуальным мастерством.

А вот найти за подходящие деньги «киллера» в чужой штрафной селекционерам клуба не удалось. У Н’Жье есть сильные качества, однако с реализацией моментов он как раз имеет серьёзные проблемы. Арендованный Игбун тоже не гарантия 10−15 голов за сезон, хотя, возможно, в «Динамо» ему будет проще забивать, чем в «Уфе». Вообще, арендованные игроки и свободные агенты составили солидную часть новичков бело-голубых. В этой компании оказался даже игрок сборной России Нойштедтер.

Читайте также Пошумели на рынке: итоги летнего трансферного окна в РПЛ

«Спартак»

Сколько потратил: 42 млн евро

Кого взял: Гус Тиль (18 млн), Алекс Крал (12 млн), Резиуан Мирзов (4 млн), Джордан Ларссон (4 млн), Эсекьель Понсе (3 млн), Андре Шюррле (аренда за 1 млн).

В «Спартаке» затеяли мощную перестройку команды. Красно-белые заработали больше всех в РПЛ на продаже своих игроков (28 млн) и стали вторыми по количеству потраченных денег на новичков. Трансфер Тиля — рекордный для столичного клуба. Голландец молод и уже обладает достаточно высоким классом, так что эта покупка, скорее всего, оправдает себя в будущем.

Чех Крал — пока что загадка. Если бы «Спартак» смог купить у «Славии» Томаша Соучека, то сомнений бы не было, но своего самого ценного игрока пражский клуб не отпустил. По Понсе, Ларссону и Мирзову у болельщиков красно-белых тоже наверняка остаются вопросы. Арендованный с правом выкупа Шюррле — игрок с подтверждённым уровнем. Однако Леонид Федун, кажется, поспешил назвать немца «номером один» в РПЛ. Есть в нашей лиге и помимо Шюррле чемпионы мира и Европы, победители Лиги чемпионов и просто сильные игроки. Всё-таки «Спартак» не Месута Озила арендовал.

«Зенит»

Сколько потратил: 63,7 млн евро

Кого взял: Малком (40 млн), Дуглас Сантос (12 млн), Вячеслав Караваев (8 млн), Данил Круговой (2 млн), Йордан Осорио (1 млн, аренда), Алексей Васютин (700 тыс.), Алексей Сутормин (1 тыс.).

Договорившись с «Барселоной» на 40 млн евро за Малкома, петербургский клуб не побил собственный трансферный рекорд. Тем не менее таких крупных покупок «Зенит» не совершал семь лет — с тех пор как взял Халка и Акселя Витселя. Возвращение в Лигу чемпионов требовало от сине-бело-голубых смелых решений на рынке, поэтому приобретение одного из самых ярких бразильских игроков нового поколения выглядит абсолютно оправданным. Жаль лишь, что Малком получил повреждение, из-за которого может пропустить матч первого тура ЛЧ.