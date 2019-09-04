Клуб РПЛ представил чужого футболиста

Источник: РИА "Новости"

Данные Фернандеса скопированы с его профайла на сайте армейского клуба. При этом в составе команды игрок не отображается.

В «Краснодаре» уже прокомментировали случившееся. В беседе с Telegram-каналом «Подъем» пресс-секретарь клуба Антон Тихий рассказал, что на сайте созданы страницы со всеми футболистами РПЛ. «Соответственно, при желании вы можете найти любого игрока. Просто для функционирования сайта это необходимо», — добавил он.

Летний дозаявочный период в Российской премьер-лиге (РПЛ) истек 2 сентября. В этот день к клубу присоединился португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, известный по выступлениям за московский «Локомотив» и турецкий «Бешикташ».

28-летний Фернандес с 2012 года выступает за ЦСКА. В 2017 году бразилец получил первый вызов в сборную России.