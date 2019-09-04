Клуб РПЛ представил чужого футболиста
На сайте «Краснодара» появился профиль защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Страница игрока оформлена с использованием фото защитника в форме армейцев.
На сайте «Краснодара» появился профиль защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Страница игрока оформлена с использованием фото защитника в форме армейцев.
Данные Фернандеса скопированы с его профайла на сайте армейского клуба. При этом в составе команды игрок не отображается.
В «Краснодаре» уже прокомментировали случившееся. В беседе с
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28-летний Фернандес с 2012 года выступает за ЦСКА. В 2017 году бразилец получил первый вызов в сборную России.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Фернандес принял участие в восьми матчах своей команды. На счету защитника два забитых мяча и одна результативная передача.