Текущие события
Футбол. Кубок России
3.09
Иртыш
Томь
02
Футбол. Кубок России
3.09
Тюмень
Енисей
01
Футбол. Сборные
5.09
Япония
Парагвай
Футбол. Сборные
5.09
Южная Корея
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
5.09
Армения
Италия
Футбол. Сборные
5.09
Саудовская Аравия
Мали
Все события
Фоторепортажи
39Зарипов ругался с судьями, Капризов поправлял прицел, дети срывали голос. Фото игры ЦСКА — «Ак Барс»
8Все группы Лиги чемпионов. Кто с кем играет
14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб РПЛ представил чужого футболиста

На сайте «Краснодара» появился профиль защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Страница игрока оформлена с использованием фото защитника в форме армейцев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Данные Фернандеса скопированы с его профайла на сайте армейского клуба. При этом в составе команды игрок не отображается.

В «Краснодаре» уже прокомментировали случившееся. В беседе с Telegram-каналом «Подъем» пресс-секретарь клуба Антон Тихий рассказал, что на сайте созданы страницы со всеми футболистами РПЛ. «Соответственно, при желании вы можете найти любого игрока. Просто для функционирования сайта это необходимо», — добавил он.

Летний дозаявочный период в Российской премьер-лиге (РПЛ) истек 2 сентября. В этот день к клубу присоединился португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, известный по выступлениям за московский «Локомотив» и турецкий «Бешикташ».

28-летний Фернандес с 2012 года выступает за ЦСКА. В 2017 году бразилец получил первый вызов в сборную России.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Фернандес принял участие в восьми матчах своей команды. На счету защитника два забитых мяча и одна результативная передача.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Он был лучшим рапиристом СССР, но погиб в схватке с немцем
Нурмагомедов приготовился к бою длиной в ночь
Кто в РПЛ потратил больше всех на трансферы
Овечкин осудил тех, кто не поддержал его перед Олимпиадой
Шюррле уже испортился. Виновата система Кононова
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу
Смерть Салы: в деле все больше странных деталей
Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019 (фото)
Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь