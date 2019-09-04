Шюррле уже испортился. Виновата система Кононова
Вернее, её отсутствие.
Вернее, её отсутствие.
В своих пяти первых матчах в «Спартаке» Шюррле был лучшим игроком команды. Он забивал сам и отдавал передачи, собирал овации трибун, завоёвывал авторитет и стремительно превращался в лидера и идола.
Но после дерби с ЦСКА
В чём же причина? Почему человек, буквально неделю назад сиявший на поле и уничтожавший соперников, вдруг перестал быть эффективным? В таких случаях всегда можно достать из кармана банальные, лежащие на поверхности догадки: не проходил предсезонку, не тянет физически, лишился сумасшедшего эмоционального порыва, помогавшего на первых порах, играет на неоптимальной позиции.
Хотя на мой взгляд, причина вовсе не в этом. Визуально Шюррле не стал хуже двигаться — ни с точки зрения объёма, ни с точки зрения интенсивности. Его точно не обвинишь в лени, у него не стало меньше желания (иногда кажется, что оно только возрастает). Что касается позиции, Андре сверкал на первых порах в том числе и в центре нападения. Он
Только выхлоп совершенно другой. И виноваты в этом как он сам, так и внешние факторы: общая атакующая модель «Спартака», характер матчей и адаптация соперников.
О нынешней игровой модели «Спартака» можно писать бесконечно. В прошлый раз мы обсуждали аспекты оборонительных действий: провалы в опорной зоне, хронические позиционные просчёты Зобнина и Гулиева, странное расположение футболистов при начале атаки, приводящее к отсутствию подстраховки в случае потери.
Теперь поговорим об атаке, а регресс Шюррле, статистический и игровой, — идеальный повод углубиться и ещё раз удивиться. В ходе нынешнего сезона Шюррле часто выходил играть номинальным центральным нападающим — сначала
Само собой, Шюррле придерживался любимой манеры, не привязывался к передней линии, много блуждал по всему полю в поисках мяча, насыщал всевозможные зоны и старался быть полезным примерно везде. То есть Андре взял на себя любимую роль «ложной девятки». В этом нет ничего страшного, более того, с правильной системой можно добиваться потрясающих результатов, спросите у сборной Германии и Йоахима Лёва.
Но вот как выглядит позиционный футбол с «ложной девяткой» в «Спартаке». Шюррле нашёл мяч в центре поля, Тиль медленными шажками отдаляется от чужих ворот, оба крайних полузащитника приклеиваются к бровкам и держат ширину, а зону центра нападения, опустевшую
Ладно бы это было разовой историей, но ведь «Спартак» в воскресенье играл так почти весь первый тайм. Было совершенно не понятно, ради кого и чего Шюррле перегружает зоны и нужны ли
Передач в штрафную от «Спартака» было минимум — там просто не находилось адресатов. Чистый нападающий Понсе сидел на замене, отлично подготовившийся «Зенит» вообще не выдергивался, поскольку понимал, что в этом не было смысла.
Примерно то же самое происходило после перехватов в центральной зоне. В моменты, когда «Спартак» мог бы попробовать развить быструю атаку, Шюррле бежал не к чужой штрафной, а сначала на мяч, он часто занимается этим при игре в оттяжке. «Зенит» за
Сложно забивать, когда в створе
Работа Шюррле по всей ширине и глубине поля, которая могла бы быть полезной в нормальной структуре, в сегодняшнем «Спартаке» превратилась в бессмысленное и неэффективное распыление. Первые признаки болезни прослеживались ещё в Самаре и в дерби с ЦСКА. Тогда Шюррле тоже несколько раз отнимал пространство у партнёров, а те, не понимая его перемещений, не насыщали зону нападения. Например, на картинке снизу два атакующих футболиста «Спартака» после классного проникающего паса от Жиго дублируют друг друга в одной точке.
Однако в матчах с «Крыльями» и ЦСКА прослеживался всё же иной характер футбола. Там «Спартак» чаще атаковал на скорости, после отборов на своей или чужой половинах — и при быстрых наступлениях и наличии пространства зоны нападения заполнялись Тилем, Бакаевым и Ларссоном чуть лучше, чем при позиционном футболе, где требуется правильно расставиться и построить геометрические фигуры для комбинирования с продвижением.
Если же у «Спартака» нет ни скорости, ни пространства, мы чаще всего видим именно абсурдное и бессмысленное насыщение одной зоны с пустотами в других. Это приводит как к низкой эффективности самого Шюррле (перед ним по
Как проблему можно исправить? В первую очередь нужно работать над перемещениями в похожих ситуациях Тиля и крайних полузащитников. А ещё гораздо правильнее и понятнее атакующая структура
Манера игры новых футболистов лучше чувствуется и понимается на дистанции. Соперники учатся на своих и чужих ошибках, с каждым туром уровень подготовки возрастает — и новичку нужно придумывать
«Зенит» идеально закрыл чемпиона мира и показал всем, как это можно делать: не выдёргиваться при его смещении в оттяжку (а зачем?), атаковать только при нахождении в опасной зоне, не рисковать под его прессингом и, главное, не давать ему пространство. Советую внимательно пересмотреть все результативные действия немца (и особенно — острые передачи) в «Спартаке». Почти все из них были сделаны при наличии свободных зон. Андре — отличный футболист для быстрых атак, но в позиционном футболе ряд его качеств теряется.
Этим мягким выражением я назвал то, чем Шюррле занимается в последнее время в «Спартаке», а также то, за что его не очень жаловали в «Фулхэме». Немецкий футболист понимает свой статус, видит, как на него смотрят партнёры и болельщики, чувствует, что от него ждут чудес, — и берёт на себя инициативу. Начинается футбол по системе «бил, бью и буду бить». В матче с «Крыльями» Андре нанёс восемь ударов, с «Зенитом» — семь. В створ пришлись 3 из 15. Всего в «Спартаке» немец успел отметиться 37 попытками.
Статистику не обманешь. Повторю ещё раз мнение, которое приводил в статьях минимум дважды: умение Шюррле ударить издали преувеличено, за последние пять лет он забил всего два гола с дальней дистанции. И штрафные он тоже, кстати, исполняет так себе, спартаковские болельщики успели в этом убедиться.
Рано или поздно Шюррле попадёт как надо, уложит мяч в девятку — и этот момент попадёт в
Когда футболист переходит грань, его умение и желание освободиться для удара превращаются во вредительство.
Как и в случае с неэффективными для команды перемещениями, над уместностью ударов Шюррле нужно обязательно задуматься Кононову. Сейчас же, такое ощущение, Олег Георгиевич просто любуется импровизацией своих лидеров и надеется, что они сами