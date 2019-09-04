КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Встреча прошла 1 сентября в Москве и завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

«За использование и бросание пиротехнических изделий “Спартак” оштрафован на 190 тыс. рублей, — сказал Григорьянц. — Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тыс. рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф — 100 тыс. рублей».

«Зенит» по итогам матча оштрафован на 140 тыс. рублей. «За скандирование оскорбительных выражений “Зенит” оштрафован на 50 тыс. рублей, за использование пиротехники — на 90 тыс.», — заключил Григорьянц.