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15:22 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского «Зенита». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Встреча прошла 1 сентября в Москве и завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

«За использование и бросание пиротехнических изделий “Спартак” оштрафован на 190 тыс. рублей, — сказал Григорьянц. — Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тыс. рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф — 100 тыс. рублей».

«Зенит» по итогам матча оштрафован на 140 тыс. рублей. «За скандирование оскорбительных выражений “Зенит” оштрафован на 50 тыс. рублей, за использование пиротехники — на 90 тыс.», — заключил Григорьянц.

«Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков после восьми матчей. «Спартак» расположился на шестой строчке, набрав 14 баллов.

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 81.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 43382 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовСергей Семак
Голы
Юрий Жирков41′
Составы команд
98Александр Максименко
99Андрей Лунев
92Николай Рассказов
19Игорь Смольников
6Айртон
15′
3Дуглас Сантос
65′
2Самюэль Жиго
6Бранислав Иванович
61′
14Георгий Джикия
44Ярослав Ракицкий
8Гус Тил
22Артем Дзюба
20Андре Шюррле
5Вильмар Барриос
47Роман Зобнин
27Магомед Оздоев
27′
23Джордан Ларссон
64′
10Эмилиано Ариэль Ригони
44′45′
19Эсекиэль Понсе
21Александр Ерохин
10Зелимхан Бакаев
83′
18Юрий Жирков
54′85′
25Лоренсо Мельгарехо
14Далер Кузяев
7Аяз Гулиев
3′74′
7Сердар Азмун
76′
54Наиль Умяров
17Олег Шатов
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
19Удары (всего)12
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
19Фолы20
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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