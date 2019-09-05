Стал известен размер премиальных футболистов в клубах РПЛ
Стало известно, какие премиальные получают игроки команд РПЛ.
Стало известно, какие премиальные получают игроки команд РПЛ.
По информации «Бизнес Online», лидером чемпионата России по премиальным является «Зенит». Футболисты этого клуба получают по 9 тысяч евро (около 650 тысяч рублей) за победу и 4,5 тысячи за попадание в заявку выигранного матча. За победу в принципиальных матчах игроки петербургского клуба получают двойные премиальные.
Премиальные в «Спартаке» до этого сезона составляли 5 тысяч евро за победу, но по итогам сезона-2019/20 игроки получат бонусы только в случае попадания в топ-3. В «Рубине» так же платят премии только за итоговое место в турнирной таблице.
Аналогичного подхода придерживаются в «Краснодаре» (1,5 млн рублей за место в ЛЧ) и ЦСКА (за место в тройке). В «Динамо» за попадание в зону еврокубков игроки получат бонус, который составит до 50% от годового оклада.
В «Ростове» за победы платят 500 тысяч рублей, в «Оренбурге» — 450 тысяч, в «Локомотиве» — 350 тысяч, в «Сочи» — 350 тысяч. В тульском «Арсенале», «Крыльях Советов», «Урале», «Уфе» и «Тамбове» за победу полагается 300 тысяч рублей. В «Ахмате» платят 150 тысяч за домашнюю победу и 250 тысяч — за гостевую.