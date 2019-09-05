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11:17 (мск), источник: Sport24

Стал известен размер премиальных футболистов в клубах РПЛ

Стало известно, какие премиальные получают игроки команд РПЛ.

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Источник: Sport24

По информации «Бизнес Online», лидером чемпионата России по премиальным является «Зенит». Футболисты этого клуба получают по 9 тысяч евро (около 650 тысяч рублей) за победу и 4,5 тысячи за попадание в заявку выигранного матча. За победу в принципиальных матчах игроки петербургского клуба получают двойные премиальные.

Премиальные в «Спартаке» до этого сезона составляли 5 тысяч евро за победу, но по итогам сезона-2019/20 игроки получат бонусы только в случае попадания в топ-3. В «Рубине» так же платят премии только за итоговое место в турнирной таблице.

Аналогичного подхода придерживаются в «Краснодаре» (1,5 млн рублей за место в ЛЧ) и ЦСКА (за место в тройке). В «Динамо» за попадание в зону еврокубков игроки получат бонус, который составит до 50% от годового оклада.

В «Ростове» за победы платят 500 тысяч рублей, в «Оренбурге» — 450 тысяч, в «Локомотиве» — 350 тысяч, в «Сочи» — 350 тысяч. В тульском «Арсенале», «Крыльях Советов», «Урале», «Уфе» и «Тамбове» за победу полагается 300 тысяч рублей. В «Ахмате» платят 150 тысяч за домашнюю победу и 250 тысяч — за гостевую.

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