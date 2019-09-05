Названа сумма премиальных футболистов ФК «Уфа» за победу в матче РПЛ

Источник: Башинформ

За ничью футболистам башкирской команды выплачивают от 100 до 150 тысяч рублей. Исследователи издания оговорились, что игрокам «Уфы» выдают только половину от премий, а вторую часть они получают за выполнение задачи на сезоне.

В этом сезоне перед подопечными Вадима Евсеева поставили задачу сохранить прописку в РПЛ. Также озвучивалось мнение о том, что «Уфа» должна попасть в десятку лучших российских клубов.

Самые большие премиальные за победу получает «Зенит» — 9 тысяч евро (около 650 тысяч рублей), если игрок выходил на поле, и 4,5 тысячи евро, если футболист был в заявке на матч. Двойными премиальными в клубе из северной столицы вознаграждают за победу в принципиальных матчах, например, против «Спартака».