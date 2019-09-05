Названы суммы премиальных футболистам РПЛ
«Бизнес Online» опубликовал на своем сайте данные о премиальных выплатах в клубах Российской
«Бизнес Online» опубликовал на своем сайте данные о премиальных выплатах в клубах Российской
Наибольшие суммы премиальных полагаются футболистам
Второе место по размеру премиальных за победу в отдельном матче занимает «Ростов» — его игроки получают по 500 тысяч рублей. Третье место у «Оренбурга», где выплачивают 450 тысяч рублей. В «Динамо», «Краснодаре», ЦСКА и «Рубине» системы премирования, по данным «Бизнес Online», нет.
Весной были обнародованы траты «Зенита» на зарплаты футболистов и персонала клуба. По информации
После восьми туров РПЛ в активе «Зенита» 17 очков. Команда находится в лидирующей группе в турнирной таблице, занимая второе место.