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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы суммы премиальных футболистам РПЛ

«Бизнес Online» опубликовал на своем сайте данные о премиальных выплатах в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Наибольшие суммы премиальных полагаются футболистам санкт-петербургского «Зенита». За победу в одном матче каждый игрок получает по девять тысяч евро. Попавший в заявку на победный матч получает половину этой суммы. В случае если «Зенит» обыграет принципиального соперника (к примеру, московский «Спартак»), участники встречи получат двойную премию за победу — 18 тысяч евро.

Второе место по размеру премиальных за победу в отдельном матче занимает «Ростов» — его игроки получают по 500 тысяч рублей. Третье место у «Оренбурга», где выплачивают 450 тысяч рублей. В «Динамо», «Краснодаре», ЦСКА и «Рубине» системы премирования, по данным «Бизнес Online», нет.

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Весной были обнародованы траты «Зенита» на зарплаты футболистов и персонала клуба. По информации Telegram-канала Baza, финансирование сине-бело-голубых с 2018 года выросло на полтора миллиарда рублей.

После восьми туров РПЛ в активе «Зенита» 17 очков. Команда находится в лидирующей группе в турнирной таблице, занимая второе место.

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