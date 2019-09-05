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20:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС не сможет рассмотреть вопрос о расторжении контракта между Мамаевым и «Краснодаром» на следующий день после освобождения футболиста

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1−2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится. Об этом сообщил председатель палаты Виктор Березов.

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8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев. 6 сентября в исправительной колонии ИК-4 в Алексеевке, что в Белгородской области, состоится рассмотрение ходатайства Павла Мамаева об УДО. В случае, если суд удовлетворит его, футболист, скорее всего, выйдет на свободу 17 сентября, через 11 дней после решения суда.

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— Мы будем определяться с проведением заседания по делу Мамаева и «Краснодара» уже после того, как Павла отпустят по УДО, если это, конечно, произойдет, — сказал Березов.

— Может ли палата по разрешению споров рассмотреть это дело уже на следующий день после того, как Мамаев окажется на свободе?

— Это невозможно. Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем.

— Сколько времени нужно для того, чтобы все урегулировать и провести заседание?

— Примерно 1−2 недели. (Иван Торопцев).

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