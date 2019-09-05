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17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Глушаков покаялся за грязь вокруг «Спартака»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков обратился к болельщикам после своего интервью порталу «Чемпионат.com». Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

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«Сказал все так, как есть, о чем не мог говорить раньше. Так, как видел ситуацию! Могу лишь извиниться перед всеми за всю грязь вокруг меня и “Спартака”, которая длилась последние полтора года», — заявил футболист.

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В частности, в ходе интервью хавбек затронул тему взаимоотношений внутри тренерского штаба при итальянце Массимо Каррере. Глушаков заявил, что совместная работа между Романом Пилипчуком и Каррерой могла принести команде больше титулов, если бы не действия футбольных агентов.

18 августа Глушаков признался, что перестал доверять СМИ на фоне слухов о его конфликте с тренером «Ахмата». Спортсмен отметил, что журналисты «раздули пузырь» и «сделали из него демона».

Денис Глушаков покинул «Спартак» в июне. С осени 2018-го он испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых. Игрока считают причастным к уходу из команды Карреры. Последний возглавил клуб летом 2016-го и привел команду к первому чемпионству с 2001 года.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с 2013 года. На его счету 23 гола в 173 матчах за клуб.

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