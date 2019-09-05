Футболист ЦСКА Ефремов пропустит до семи месяцев из-за травмы

24-летний Ефремов получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (1:2).

«Операция на правом колене потребовалась в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Ориентировочные сроки восстановления игрока составят шесть-семь месяцев», — говорится в сообщении.

Ефремов выступает за ЦСКА с 2013 года, он провел за клуб 54 матча, в которых сделал три голевые передачи. В составе ЦСКА игрок дважды стал чемпионом России (2012/13, 2013/14), обладателем Кубка России (2012/13) и трижды — победителем Суперкубка страны (2013, 2014, 2018). Также он выступал за «Оренбург» (51 матч, три мяча) и чешский «Слован» (Либерец), вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата Чехии (2015/16).

В составе сборной России Ефремов провел одну встречу (товарищеский матч против сборной Казахстана весной 2015 года (0:0)). В составе сборной России (до 18 лет) он стал победителем и лучшим игроком Мемориала Гранаткина (2013).