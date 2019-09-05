Выйдут по УДО? Кокорина и Мамаева ждет судьбоносный день

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Свобода близка?

6 сентября состоится очередное заседание по делу бывшего нападающего сборной России по футболу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые были признаны виновными в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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Инцидент произошел еще 8 октября прошлого года: компания футболистов вместе со своим товарищем Александром Протасовицким после выхода из ночного клуба устроила драку с Соловчуком, а затем отправилась в одно из кофейных заведений на Большой Никитской улице столицы, где произошла потасовка с участием Пака и Гайсина. В ходе ее Кокорин-старший, вступив с главой Минпромторга в словесную перепалку, ударил того стулом по голове, после чего серия ударов досталась и Гайсину, прибывшему на место происшествия чуть позднее.

В конечном итоге спустя пару дней Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были доставлены в отделение полиции, а затем помещены под стражу в Бутырский следственный изолятор, где просидели до лета 2019 года. 8 июня Пресненский суд признал их виновными и осудил по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»), приговорив братьев Кокориных к лишению свободы в колонии общего режима сроком на год и шесть месяцев, а Мамаева и Протасовицкого — на год и пять месяцев.

Адвокаты осужденных обжаловали данное решение, но Мосгорсуд их апелляции отклонил. Равно как и решение Пресненского суда, оставив при этом сроки прежними и изменив квалификацию действий обвиняемых.

Примечательно, что Кокорины и Мамаев в итоге были этапированы в ИТК № 4 в Алексеевке, Протасовицкий же отправился в колонию в Брянской области. На грядущем заседании, которое, к слову, пройдет в закрытом режиме, будут рассмотрены ходатайства об УДО именно по делу первых троих. Как сложится судьба Протасовицкого — пока неизвестно. Что касается Кокориных и Мамаева, то с ними ситуация более прозрачная и, пожалуй, в какой-то степени ожидаемая.

Шансы на выход на свободу у футболистов сейчас как никогда высоки. Об этом свидетельствуют и положительные отзывы от сотрудников правопорядка.

Еще в момент их прибытия в ИК-4 руководство колонии хорошо высказывалась в отношении осужденных, а последнее заявление заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко о том, что футболисты получит положительную характеристику во время заседания, говорит о том, что компания может рассчитывать на досрочное освобождение.

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«Характеристика будет положительной, они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят. Футболисты активно, хотя и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они стали организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч. Благодаря им число осужденных, которые сейчас занимаются в колонии спортом, увеличилось. Так что их главная заслуга — пропаганда здорового образа жизни. Обо всем этом мы напишем и скажем на заседании. Мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну, а дальше пусть решает суд», — цитирует Максименко «Московский комсомолец».

В пользу осужденных может сыграть и тот факт, что позиция потерпевших в их отношении на данный момент является крайне лояльной. Так, адвокат Пака Наталья Шатихина сообщила, что не будет препятствовать возможному решению суда о предоставлении УДО для Кокориных и Мамаева.

«Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда. Как я не раз подчеркивала, главным результатом в таких делах в большей степени является сам факт уголовной ответственности виновных, а не строгость наказания. За прошедший год в новостные ленты все чаще стали попадать случаи хулиганского нарушения порядка в общественных местах, насилия в отношении окружающих. Значит, есть надежда, что наше общество рано или поздно перестанет относиться к этому как к норме, а люди постепенно научатся выражать свое мнение исключительно словами», — приводит слова Шатихиной РИА «Новости».

Примечательно, что на слушаниях сам Денис Пак присутствовать не будет из-за того, что не видит в этом необходимости.

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Что будет дальше?

Вопрос с освобождением сейчас стоит первым и, наверное, главным для осужденных, однако в случае их выхода из-за заключения перед футболистами возникнет новая проблема, а именно — что делать дальше.

Александр Кокорин сейчас формально является свободным агентом. Его контракт с «Зенитом» истек еще в июле. И хотя в петербургском клубе выразили намерение продолжить сотрудничество с 28-летним нападающим, самому Александру вернуться в общую группу сине-бело-голубых по ходу сезону придется крайне затруднительно.

За все время, пока он находится под стражей, форвард борется с болью в колене, возникшей в результате повреждения крестообразных связок еще в марте прошлого года. Как рассказывал сам Кокорин, условия, в которых он пребывал в «Бутырке», крайне негативно сказались на состоянии его здоровья, а адвокаты футболиста и вовсе утверждали, что Александр близок к тому, чтобы стать инвалидом. Впрочем, дела в колонии в Алексеевке явно пошли для нападающего лучше, и он даже смог принять участие в футбольном матче, на который был приглашен белгородский «Салют», выступающий в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Вызывает опасение и внешний вид Кокорина. Еще в период его пребывания в СИЗО при появлении в суде невооруженным глазом было видно, что футболист сильно прибавил в весе. Чтобы набрать былую форму, Александру как минимум предстоит провести несколько месяцев тренировок в «Зените», чтобы вернуться хотя бы в резерв команды.

Если с будущим Кокорина некоторая ясность имеется (по крайней мере клубная принадлежность), то Мамаеву, вероятнее всего, придется искать новый клуб.

Еще в момент ареста полузащитника руководство «Краснодара» выступило с единым и категоричным мнением о намерении разорвать с ним контракт, который истекает только в январе 2020 года. О ситуации с Мамаевым высказывался и владелец клуба Сергей Галицкий, отметивший свое недовольство поведением 30-летнего хавбека. От идеи прекратить сотрудничество с Павлом «быки» до сих пор не отказались и, вероятно, когда тот выйдет на свободу, в клубе сразу же начнут процедуру расторжения договора. Правда, это получится осуществить не ранее, чем через неделю после освобождения Мамаева из-за заключения.

«Мы будем определяться с проведением заседания по делу Мамаева и “Краснодара” уже после того, как Павла отпустят по УДО, если это, конечно, произойдет. Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем. Примерно на всю процедуру уйдет неделя или две», — приводит «Спорт-Экспресс» слова председателя палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктора Березова.

Впрочем, у обоих футболистов всегда есть запасной вариант с Грозным. Еще в октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат».

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А где же родственники?

За весь период расследования Кокорин и Мамаев прошли через длительные судебные тяжбы и заседания, на которых, к слову, регулярно присутствовали близкие родственники футболистов. Со стороны Александра Кокорина на слушания приходили его супруга Дарья Валитова и родная мать Светлана, со стороны Мамаева — его жена Алана.

Приезжали родственники осужденных и в колонию в Алексеевке.

«Очень эмоционально было. Давно же их не видел. Благодарен им за поддержку все это время. Еще ко мне отец приезжал, товарищ», — так Мамаев описывал первую встречу с близкими в ИК-4.

Однако на рассмотрении их ходатайств об УДО ни Дарьи, ни Светланы Кокориной, ни Аланы Мамаевой, вероятно, не будет. Накануне жена Александра выложила видеозапись у себя в инстаграме, на котором изображено, что сейчас Дарья находится на отдыхе на одном из курортов. А вот мать экс-форварда сборной России в своих социальных сетях продолжает верить в лучший исход.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2B4iOnIEAK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Svet (@svetcox)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-05T12:42:06+00:00">5 Сен 2019 в 5:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Аланы Мамаевой, то супруга хавбека «Краснодара» вовсю занимается шоу-бизнесом. Ранее она анонсировала запуск своего канала на YouTube, где будет рассказывать о пластической эстетической хирургии. Уже 4 сентября там вышел первый выпуск.