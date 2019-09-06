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10:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Суд удовлетворил ходатайство нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по условно-досрочному освобождению, сообщает сайт телеканала «360».

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Также освобожден и брат Кокорина Кирилл. Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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Как Кокорин и Мамаев живут в тюрьме. Видео из колонии
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11 августа© Ньюстюб
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