Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Также освобожден и брат Кокорина Кирилл. Футболисты выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.