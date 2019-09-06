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11:38 (мск), источник: Sport24

Мать Кокориных эмоционально отреагировала на решение суда об освобождении сыновей

Светлана Кокорина, мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, поделилась эмоциями после решения суда об условно-досрочном освобождении ее сыновей.

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Осужденные выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Узнав о решении, женщина заплакала.

«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади», — сказала Кокорина в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

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