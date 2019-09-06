Мать Кокориных эмоционально отреагировала на решение суда об освобождении сыновей
Светлана Кокорина, мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, поделилась эмоциями после решения суда об
Светлана Кокорина, мама нападающего «Зенита» Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, поделилась эмоциями после решения суда об
Осужденные выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.
Узнав о решении, женщина заплакала.
«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем!