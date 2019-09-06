Мать Кокориных эмоционально отреагировала на решение суда об освобождении сыновей

«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади», — сказала Кокорина в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.