Источник: Кокорин должен быть освобожден по УДО сразу
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ходатайство Александра Кокорина об
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ходатайство Александра Кокорина об
Новости об освобождении и Кокорина, и Мамаева ранее вышли со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову, которая написала в Instagram «Отпустили» в ответ на вопрос подписчика. Позднее
«Еще идет заседание. В закрытом режиме. В отношении Александра Кокорина суд удовлетворил ходатайство и применил УДО. Он должен быть освобожден сразу», — сообщил собеседник агентства.