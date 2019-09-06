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11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Кокорин должен быть освобожден по УДО сразу

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ходатайство Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом, футболист должен быть освобожден сразу, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом заседания.

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Источник: РИА "Новости"

Новости об освобождении и Кокорина, и Мамаева ранее вышли со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову, которая написала в Instagram «Отпустили» в ответ на вопрос подписчика. Позднее пресс-секретарь Белгородского областного суда Ирина Сазонова сообщила журналистам, что ходатайства об УДО Кирилла и Александра Кокорина удовлетворены, по Мамаеву Павлу решение еще не принято.

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«Еще идет заседание. В закрытом режиме. В отношении Александра Кокорина суд удовлетворил ходатайство и применил УДО. Он должен быть освобожден сразу», — сообщил собеседник агентства.

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