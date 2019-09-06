Источник: Кокорин должен быть освобожден по УДО сразу

Новости об освобождении и Кокорина, и Мамаева ранее вышли со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову, которая написала в Instagram «Отпустили» в ответ на вопрос подписчика. Позднее пресс-секретарь Белгородского областного суда Ирина Сазонова сообщила журналистам, что ходатайства об УДО Кирилла и Александра Кокорина удовлетворены, по Мамаеву Павлу решение еще не принято.