Обвинение не планирует обжалование решения по УДО Кокорина и Мамаева
АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 6 сен — РИА Новости. Прокурор поддержал ходатайство об
АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 6 сен — РИА Новости. Прокурор поддержал ходатайство об
«Прокуратура поддержала позицию защиты. [Осужденные] зарекомендовали себя с положительной стороны, сразу были трудоустроены, получили два поощрения. Позиция прокуратуры и суда совпала, пока обжаловать не намерены», — заявил он.
В свою очередь адвокат осужденных Юрий Падалко расценил решение суда как «хорошее».
«Смотрели скрупулезно, всем постановлено УДО, которое вступит в силу [через десять дней]. Не думаю, что прокуратура будет обжаловать», — отметил защитник.
Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).
В октябре 2018 года компания спортсменов возле одного из столичных клубов избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.