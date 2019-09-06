Обвинение не планирует обжалование решения по УДО Кокорина и Мамаева

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура поддержала позицию защиты. [Осужденные] зарекомендовали себя с положительной стороны, сразу были трудоустроены, получили два поощрения. Позиция прокуратуры и суда совпала, пока обжаловать не намерены», — заявил он.

В свою очередь адвокат осужденных Юрий Падалко расценил решение суда как «хорошее».

«Смотрели скрупулезно, всем постановлено УДО, которое вступит в силу [через десять дней]. Не думаю, что прокуратура будет обжаловать», — отметил защитник.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).