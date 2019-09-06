Названы условия освобождения Кокорина и Мамаева

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Барик заявил, что УДО предусматривает некоторые ограничения, которые прописаны в судебном акте. Он отметил, что футболисты не смогут покинуть пределы России без особой необходимости — по состоянию здоровья освобожденного или родственника для оказания помощи.

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Адвокат также рассказал, что специальный орган будет следить за отчетностью и исполнением наказания. Кокорину и Мамаеву будет необходимо отмечаться в отделении полиции. Также к ним домой могут прийти с проверкой.

Ранее 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об УДО. Их должны выпустить через 10 дней после постановления суда.