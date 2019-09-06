Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО

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Семак опубликовал в Stories на своей странице в инстаграме фото футболиста с его гражданской женой Дарьей Валитовой.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания Кокорина и бывшего игрока «Краснодара» Павла Мамаева.

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Дело футболистов

В октябре минувшего года футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука.

Следующий конфликт произошел в кафе, где футболисты избили чиновника Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить. Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.