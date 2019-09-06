Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на освобождение нападающего Александра Кокорина по УДО.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на освобождение нападающего Александра Кокорина по УДО.
Семак опубликовал в Stories на своей странице в инстаграме фото футболиста с его гражданской женой Дарьей Валитовой.
Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об
В октябре минувшего года футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука.
Следующий конфликт произошел в кафе, где футболисты избили чиновника Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить. Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.
До заключения Александр Кокорин играл за «Зенит». Гендиректор клуба Александр Медведев назвал освобождение футболиста «хорошей новостью» и пообещал встретиться с ним в ближайшее время.