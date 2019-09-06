Жена Мамаева — об освобождении Павла: Лучший подарок на мой день рождения!

Братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали чиновник Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Все четверо провели 9 месяцев в СИЗО. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев. Прошение об условно-досрочном освобождении футболисты подали в начале августа, и сегодня, 6 сентября, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства.