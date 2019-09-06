Жена Мамаева — об освобождении Павла: Лучший подарок на мой день рождения!
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, прокомментировала освобождение своего супруга по УДО.
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, прокомментировала освобождение своего супруга по УДО.
Братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали чиновник Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Все четверо провели 9 месяцев в СИЗО. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев. Прошение об
«У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!» — написала Мамаева в инстаграме.