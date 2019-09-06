Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
Бенин
Футбол. Сборные
21:15
Тунис
Мавритания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Бельгия
Футбол. Сборные
05:00
Чили
Аргентина
00
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
04:00
Гондурас
Пуэрто-Рико
40
Футбол. Сборные
03:00
Перу
Эквадор
01
Все события
Фоторепортажи
14«Авангард» взял первый приз в новом сезоне КХЛ
14Станислав Черчесов. 56!
13:28 (мск), источник: Sport24

Жена Мамаева — об освобождении Павла: Лучший подарок на мой день рождения!

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, прокомментировала освобождение своего супруга по УДО.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали чиновник Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Все четверо провели 9 месяцев в СИЗО. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев. Прошение об условно-досрочном освобождении футболисты подали в начале августа, и сегодня, 6 сентября, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства.

«У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!» — написала Мамаева в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков рассказал правду о скандальном видео с любовницей в бане
"Тренер велела удалить откровенные фото". Откровения горячей русской чемпионки-синхронистки
Матч за 6 очков: Россия в отборе Евро сыграет против Шотландии
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Серена снова в финале. Будет ли скандал?
Биатлон РФ в 2019-м не восстановят. Надо заплатить IBU €150 тыс.
Названы условия освобождения Кокорина и Мамаева
Болельщик «Спартака» выиграл миллион, забив с углового (видео)
Работающий в КХЛ канадец рассказал о страхе перед Россией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь