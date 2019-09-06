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14:54 (мск), источник: Sports.Ru

Можно ли Кокорина и Мамаева заявить в РПЛ? Ведь трансферное окно закрыто

Павла не спасет даже действующий контракт.

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Официально Александр Кокорин и Павел Мамаев покинут колонию под Белгородом 17 сентября — через 11 дней после решения об условно-досрочном освобождении. Трансферное окно в России и Европе к тому моменту будет закрыто уже 14 дней, но у футболистов есть шанс вернуться в профессиональный футбол уже в первой половине сезона. Правда, с нюансами.

Кокорин

Источник: РИА "Новости"

• Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня, с 1 июля Александр стал свободным агентом.

• Трансферный дедлайн позади, но регламент РФС (если точнее, то статья 14 регламента по статусу и переходам игроков) разрешает заявить футболиста, чей контракт истек во время трансферного периода (в России стартовал 11 июня), в течение 30 дней после закрытия окна.

• То есть у Кокорина есть время до 23:59 2 октября.

• Но финальное слово все равно за комитетом по статусу и переходам игроков. Чтобы получить разрешение, будущий клуб Александра должен направить в комитет заявление с просьбой зарегистрировать футболиста как участника соревнований. Только после одобрения РФС (а не подписания контракта с клубом) игрок может быть включен в заявку на матч.

Мамаев

Источник: РИА "Новости"

• Контракт Мамаева с «Краснодаром» до сих пор не расторгнут, он действует до 31 декабря 2019 года и не может быть изменен, пока Павел находится за решеткой.

• Клуб не раз заявлял, что ищет пути расторжения, но это случится не раньше, чем через одну-две недели после выхода игрока из колонии. Так заявил сегодня председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов. Все идет к тому, что соглашение все-таки разорвут, причем не по соглашению сторон, а через комиссию по спорам.

• Как и у Кокорина, в этом случае нужно смотреть на статью 14 регламента РФС. Только не на пункт два, где идет речь о мирном истечении контракта, а на пункт 3, где говорят о палате по спорам и разрыве соглашения. В переводе на простой язык там написано: футболист, с которым клуб разорвал контракт не из-за того, что игрок натворил что-то незаконное, имеет право подписать контракт с любым клубом и при этом быть официально зарегистрированным еще в течение еще 30 дней после закрытия трансферного окна. Мамаев как раз натворил.

• Его проблема в том, что юристы «Краснодара» наверняка найдут обоснованную причину увольнения. Для таких случаев регламент не делает исключений — игрок должен ждать следующего трансферного окна.

Кто готов подписать Кокорина и Мамаева?

Источник: РИА "Новости"

С Александром все давно ясно: «Зенит» не отказывался от него с первого дня и даже передал золотую медаль РПЛ. С тех пор ничего не изменилось. Гендиректор Александр Медведев сегодня сказал, что встретится с Александром в ближайшее время. Реакция тренера Семака — сториз с Кокориным и его подругой в инстаграме.

По состоянию на сегодня в «Краснодаре» не поменяли решения о контракте Мамаева: заявление клуб не отзывал, оно все еще находится в производстве.

В октябре-2018 глава РПЛ Сергей Прядкин сказал, что на 99% уверен: ни один клуб не подпишет Кокорина и Мамаева. На самом деле это не так: почти сразу на слова Прядкина отреагировал президент «Урала» Григорий Иванов.

— Вы взяли бы Кокорина и Мамаева в свой клуб в случае, если те станут свободными агентами? — вопрос Иванову.

— Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы — этот тот самый один процент.

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Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе

Тогда же с развернутым заявлением выступил Рамзан Кадыров: «Я посоветовался с руководством футбольного клуба “Ахмат”, мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде. Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации».

В июне-2019 слова босса подтвердил гендиректор «Ахмата»: «Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в “Ахмате”, если они изъявят желание, как Денис, почему нет? Они что, родину предали или украли что-то? Вот это неприемлемо».

После Кадырова выступил экс-нападающий «Ахмата» Шамиль Лахиялов. Сейчас он президент «Легион-Динамо» из Махачкалы: «Даже если все команды от них откажутся, то наш клуб готов подписать с ними контракт и предоставить возможность играть, пусть во втором дивизионе».

До второго дивизиона, скорее всего, не дойдет.

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