Можно ли Кокорина и Мамаева заявить в РПЛ? Ведь трансферное окно закрыто
Павла не спасет даже действующий контракт.
Павла не спасет даже действующий контракт.
Официально Александр Кокорин и Павел Мамаев покинут колонию под Белгородом 17 сентября — через 11 дней после решения об
• Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня, с 1 июля Александр стал свободным агентом.
• Трансферный дедлайн позади, но регламент РФС (если точнее, то статья 14 регламента по статусу и переходам игроков) разрешает заявить футболиста, чей контракт истек во время трансферного периода (в России стартовал 11 июня), в течение 30 дней после закрытия окна.
• То есть у Кокорина есть время до 23:59 2 октября.
• Но финальное слово все равно за комитетом по статусу и переходам игроков. Чтобы получить разрешение, будущий клуб Александра должен направить в комитет заявление с просьбой зарегистрировать футболиста как участника соревнований. Только после одобрения РФС (а не подписания контракта с клубом) игрок может быть включен в заявку на матч.
• Контракт Мамаева с «Краснодаром» до сих пор не расторгнут, он действует до 31 декабря 2019 года и не может быть изменен, пока Павел находится за решеткой.
• Клуб не раз заявлял, что ищет пути расторжения, но это случится не раньше, чем через
• Как и у Кокорина, в этом случае нужно смотреть на статью 14 регламента РФС. Только не на пункт два, где идет речь о мирном истечении контракта, а на пункт 3, где говорят о палате по спорам и разрыве соглашения. В переводе на простой язык там написано: футболист, с которым клуб разорвал контракт не
• Его проблема в том, что юристы «Краснодара» наверняка найдут обоснованную причину увольнения. Для таких случаев регламент не делает исключений — игрок должен ждать следующего трансферного окна.
С Александром все давно ясно: «Зенит» не отказывался от него с первого дня и даже передал золотую медаль РПЛ. С тех пор ничего не изменилось. Гендиректор Александр Медведев сегодня сказал, что встретится с Александром в ближайшее время. Реакция тренера Семака — сториз с Кокориным и его подругой в инстаграме.
По состоянию на сегодня в «Краснодаре» не поменяли решения о контракте Мамаева: заявление клуб не отзывал, оно все еще находится в производстве.
В октябре-2018 глава РПЛ Сергей Прядкин сказал, что на 99% уверен: ни один клуб не подпишет Кокорина и Мамаева. На самом деле это не так: почти сразу на слова Прядкина отреагировал президент «Урала» Григорий Иванов.
— Вы взяли бы Кокорина и Мамаева в свой клуб в случае, если те станут свободными агентами? — вопрос Иванову.
— Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы — этот тот самый один процент.
Тогда же с развернутым заявлением выступил Рамзан Кадыров: «Я посоветовался с руководством футбольного клуба “Ахмат”, мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде. Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации».
В июне-2019 слова босса подтвердил гендиректор «Ахмата»: «Что касается того, можно ли ждать Кокорина и Мамаева в “Ахмате”, если они изъявят желание, как Денис, почему нет? Они что, родину предали или украли
После Кадырова выступил
До второго дивизиона, скорее всего, не дойдет.