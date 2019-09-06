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14:16 (мск), источник: Sport24

«Можно было и не лишать парней свободы». Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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13
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«Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят по УДО на свободу. Суд над Кокориным и Мамаевым вызвал большой общественный резонанс. Были те, кто считал, что слишком суровый приговор, а также жаждущие принятия еще более строгих мер. Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок. Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого! Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать все дело их жизни. Кто-то учится на инженера, врача, технолога, а эти ребята с раннего детства учились играть в футбол, выступали за ведущие клубы и сборную России, имеют заслуги перед народом и страной. Инженеры и технологи и после отбытия наказания могут найти работу, а футболисты вынуждены долго восстанавливаться или вообще не сумеют вернуться в строй. Меня за такое мнение тоже подвергали критике. Но, нисколько не ставя под сомнение законность приговора, считаю, что в этой ситуации никто не может считать себя победителем. Проиграл отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация. Случившееся должно послужить уроком для всех звезд и всего общества. Понять, что закон есть закон! Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!» — написал Кадыров в телеграме.

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