«Можно было и не лишать парней свободы». Кадыров отреагировал на освобождение Кокорина и Мамаева
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда об
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда об
«Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят по УДО на свободу. Суд над Кокориным и Мамаевым вызвал большой общественный резонанс. Были те, кто считал, что слишком суровый приговор, а также жаждущие принятия еще более строгих мер. Я остаюсь при своем мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок. Поступок Кокорина и Мамаева осудила общественность. Конечно, это уже для них было строгим наказанием, так как привыкли к славе, любви поклонников и фанатов. И в один миг лишились всего этого! Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать все дело их жизни.