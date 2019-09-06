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14:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала «мафия», в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.

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Источник: РИА "Новости"

Быстров был футболистом «Зенита» в период с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2014. Спаллетти работал в клубе из Санкт-Петербурга с 2009 по 2014 год и стал с ним двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«У каждого тренера всегда были свои сподвижники. В Питере это называлось “мафия”. Про нас (помимо Быстрова это были Александр Кержаков, Александр Анюков, Игорь Денисов и Андрей Аршавин — ред.) говорили: “Офигели, зажрались”. Нас так и прозвали “мафией”», — сказал Быстров в интервью Наталье Кларк для канала на YouTube «Быстров и Кларк».

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«Мы прекрасно общались с иностранцами, не со всеми, конечно, но те, кто хотел, общался с нами. Это был коллектив, который помогал и Спаллетти, и другим тренерам добиваться нужного результата. Мы держались друг за друга, тренер это видел и делал правильные вещи. Но как только тренер решает, что он может идти один, встает на этот хрупкий мостик — и все. Практика показывает, что такие тренеры долго не выживают», — отметил Быстров.

При этом он заявил, что в случае поражений иностранный тренер, как правило, «все сваливает на русских».

«От следующего поражения корона становится еще больше, и становятся виноваты вот эти русские, то бишь мы, которых надо гнать, потому что они вечно чем-то недовольны. И тогда будет результат. Вот, что говорит за спиной тренер, когда у него все плохо? А нам — другое», — сказал Быстров.

«Я прихожу к Спаллетти в тренерскую, а он: “Володь, ну ты же понимаешь, это все руководство, я-то здесь ни при чем, вы же меня понимаете”. А в интервью выходит следующее: “Вы такие плохие, вы это сказали”. Окей, мы опять в комнату, собрание. Спрашиваем у Спаллетти: “Зачем вы это сказали? Он смотрит, и у него вдруг случаются какие-то трудности перевода”», — добавил Быстров.

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