Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший полузащитник
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший полузащитник
Быстров был футболистом «Зенита» в период с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2014. Спаллетти работал в клубе из
«У каждого тренера всегда были свои сподвижники. В Питере это называлось “мафия”. Про нас (помимо Быстрова это были Александр Кержаков, Александр Анюков, Игорь Денисов и Андрей Аршавин — ред.) говорили: “Офигели, зажрались”. Нас так и прозвали “мафией”», — сказал Быстров в интервью Наталье Кларк для канала на YouTube «Быстров и Кларк».
«Мы прекрасно общались с иностранцами, не со всеми, конечно, но те, кто хотел, общался с нами. Это был коллектив, который помогал и Спаллетти, и другим тренерам добиваться нужного результата. Мы держались друг за друга, тренер это видел и делал правильные вещи. Но как только тренер решает, что он может идти один, встает на этот хрупкий мостик — и все. Практика показывает, что такие тренеры долго не выживают», — отметил Быстров.
При этом он заявил, что в случае поражений иностранный тренер, как правило, «все сваливает на русских».
«От следующего поражения корона становится еще больше, и становятся виноваты вот эти русские, то бишь мы, которых надо гнать, потому что они вечно
«Я прихожу к Спаллетти в тренерскую, а он: “Володь, ну ты же понимаешь, это все руководство,