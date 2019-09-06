ФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»

Источник: РИА "Новости"

Ранее ТАСС получил в распоряжение проект соглашения о расторжении договора между «Ростовом» и «Спорт-Инжинирингом».

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Позднее «Ростов» сообщил, что погасил задолженность перед «Спорт-Инжинирингом» за проведение на арене матчей в прошлом сезоне и может проводить встречи на стадионе.

«На самом деле никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом “Ростов” и “Спорт-Ин”, они все улажены. Все оставшиеся домашние матчи “Ростов” продолжит играть на “Ростов-Арене”», — рассказал он.