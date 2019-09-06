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18:26 (мск), источник: ТАСС

На товарищеском матче между ФК «Ростов» и молодежной сборной Сирии ожидается аншлаг

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Все билеты распространены на товарищеский матч между футбольным клубом «Ростов» и молодежной сборной Сирии, который пройдет 8 сентября на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу журналистам рассказал PR-директор ростовского клуба Денис Штанько.

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«Билеты на стадион закончились, в кассах их больше нет, поэтому мы будем ждать полной загрузки», — рассказал он.

По словам представителя «Ростова», ожидается не менее 10 тыс. зрителей. «Билеты распространяются бесплатно в кассах до пяти штук в одни руки. Понятно, что не все придут, но как минимум 10 тыс. человек на “Олимпе-2” в воскресенье мы ожидаем», — уточнил Штанько.

Товарищеский матч между «Ростовом» и молодежной сборной Сирии пройдет 8 сентября и начнется в 18:00 мск. Встреча будет проведена во время паузы в чемпионате России из-за матчей национальных сборных.

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