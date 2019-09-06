На товарищеском матче между ФК «Ростов» и молодежной сборной Сирии ожидается аншлаг

«Билеты на стадион закончились, в кассах их больше нет, поэтому мы будем ждать полной загрузки», — рассказал он.

По словам представителя «Ростова», ожидается не менее 10 тыс. зрителей. «Билеты распространяются бесплатно в кассах до пяти штук в одни руки. Понятно, что не все придут, но как минимум 10 тыс. человек на “Олимпе-2” в воскресенье мы ожидаем», — уточнил Штанько.