Спортивный юрист: Клубы РПЛ должны подать заявку на регистрацию Кокорина до 17 сентября
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что клубы РПЛ должны подать заявку на регистрацию Александра Кокорина до 17 сентября, если хотят его заявить.
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что клубы РПЛ должны подать заявку на регистрацию Александра Кокорина до 17 сентября, если хотят его заявить.
Напомним, ходатайство нападающего об УДО было удовлетворено.
— «Зенит» и любой другой клуб действительно могут заявить Александра Кокорина в течение 30 дней после официального закрытия трансферного окна, так как он пребывает в статусе свободного агента, — цитирует RT юриста. — Однако заявку на его регистрацию клуб должен подать в Комитет по статусу игроков РФС в первые 14 дней указанного срока, соответственно, до 16 сентября включительно. После этого, если все документы будут одобрены, до 2 октября он должен быть заявлен. То есть должны быть соблюдены два условия.