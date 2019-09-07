«Колено болеть перестало»: где будут играть Кокорин и Мамаев

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Отголоски самого громкого происшествия в истории российского футбола постепенно затихают. Позади остались огромный общественный резонанс, десятки судебных заседаний и апелляций — футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовятся выйти на свободу.

В октябре 2018 года жизнь спортсменов в корне изменилась: тогда они, будучи в нетрезвом состоянии, вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

В результате инцидента Кокорин и его младший брат Кирилл были осуждены на полтора года лишения свободы, а Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — на год и пять месяцев.

С начала июля футболисты находятся в исправительной колонии № 4 Белгородской области, в которой полузащитнику «Краснодара» изначально предстояло сидеть до ноября, а бывшему нападающему «Зенита» — до декабря.

Однако 6 сентября на выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить опальных атлетов по УДО. Руководство колонии высказалось за досрочное освобождение футболистов; не против был и потерпевший чиновник Денис Пак, который простил своих обидчиков.

Таким образом, уже через десять дней, когда решение суда вступит в силу, заключенные покинут стены колонии.

Футболисты сразу дали комментарии относительно решения по их резонансному делу.

Так, спортсмены поблагодарили главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку и готовность взять их в грозненский клуб «Ахмат».

Хотелось бы в первую очередь сказать ему большое спасибо. В принципе он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, с четкой позицией и мужским словом… Однако мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем. Александр Кокорин футболист «Зенита»

Я только тоже могу присоединиться к Саше и высказать слова благодарности. Я за первые месяцы нашего ареста встретил только, по-моему, двух людей, которые сразу сказали о готовности в случае чего… Я имею в виду руководителей клубов — это Кадыров и президент «Урала» Иванов. Все. Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять. Павел Мамаев футболист «Краснодара»

Не обошел стороной бывший форвард «Зенита» и свой контракт с сине-бело-голубыми, у которого летом истек срок действия.

«Насколько мне известно, футбольный клуб «Зенит» поддерживал как только мог, постоянно Сергей Богданович Семак был на связи. Я говорил ему большое спасибо, руководство клуба всегда переживало, всегда интересовалось, чем помочь, что-то … Я не знаю, осталось ли желание, но на данный момент, до последнего, они хорошо отнеслись. Поэтому хотелось бы в первую очередь с ними иметь диалог, а уже после делать какие-то выводы, — уверен спортсмен.

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Также Кокорин рассказал о своем физическом состоянии.

«В последнее время чувствую себя все лучше и лучше. Потому что погода позволяет нам заниматься каждый день практически, часа по полтора в день каждый день занимаемся, играем… Колено болеть перестало, ведь начал наконец получать нагрузку. Сколько будет нужно для того, чтобы вернуть все прошлые кондиции, я не знаю… То есть я могу ответить, как я чувствую, но есть люди, которые знают программу и точно скажут, сколько мне нужно», — заявил Кокорин.

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А вот Павел Мамаев не оставил без внимания свою непростую ситуацию с клубом — «Краснодар» после произошедшего твердо намерен расторгнуть контракт с полузащитником.

«На данный момент есть действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Как только выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

Мне ничего не известно о штрафах «Краснодара». И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. Клуб был вправе разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Повторюсь: все будет решаться, когда выйдем, — отмечает Мамаев, уверенный, что ему удастся найти с руководством «быков» компромисс.