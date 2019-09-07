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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Календурь. С датами матчей РПЛ снова проблемы

Лишь в субботу днем российская премьер-лига опубликовала расписание игр 9-го тура.

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Источник: Спорт-Экспресс

Точное расписание остальных туров первой части чемпионата все еще не известно.

Пункт 6.6 регламента РПЛ сезона-2019/20 гласит: «Время начала матчей устанавливает премьер-лига по согласованию с основным вещателем и извещает об этом клубы не позднее чем за 14 дней до их проведения». Сегодня — 7 сентября, и только в районе четырех часов дня появились даты встреч 9-го тура. Ближайший матч пройдет 13 сентября.

Вывод: РПЛ нарушила собственный регламент. Только ей за это ничего не будет, не оштрафует же она себя сама.

Это происходит не впервые и вообще-то вошло в норму. Но таких срывов сроков еще не происходило. К примеру, год назад точные даты первого сентябрьского тура появились за десять дней — тоже нарушение, но не такое значительное. Видимо, в лиге считают, что болельщики и клубы все стерпят.

Командам чуть проще, чем фанатам — все-таки там умеют оперативно решать вопросы логистики или приема соперников. Но даже клубы сталкиваются с проблемами. К примеру, «Уфа» до последнего не знала, когда состоится ее выездной матч с «Динамо», и когда сыграют молодежные составы. Никакого чартера для юношей организовывать никто не станет, молодежки обычно летают регулярными рейсами. А купить авиабилеты не представлялось возможным, так как дата встречи с бело-голубыми не была определена. Билеты тем временем дорожали, раскупались — и это могло стать проблемой, ведь «Уфе» нужно посадить на один самолет несколько десятков человек.

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О болельщиках у нас вообще думают в последнюю очередь, а ведь без них на футболе никто бы не зарабатывал. Фанаты сидели и гадали, когда же ехать на выезд. Или даже на домашний матч. Ведь многие не вдумываются во все эти нюансы с календарем, а просто смотрят даты. Еще утром на сайте РПЛ у всех игр 9-го тура стояло одно и то же число — 15 сентября, воскресенье. Заходит условный болельщик в интернет, видит, что «Зенит» с «Арсеналом» играют в этот день и начинает планировать воскресенье. Но фокус в том, что матч точно не мог пройти 15 сентября, потому что уже 17-го у петербуржцев выезд в Лион на Лигу чемпионов. Кто ответит за срывы планов этого болельщика? А если этот фанат из другого города и уже купил билеты на поезд/самолет?

Вот и получается, что фанаты должны собирать данные о ближайшей игре отовсюду — нередко даже пишут в клубы. «Сочи» вчера объявил, что примет «Локомотив» 14 сентября в 19:00 — уже какая-то информация. А телевещатель в субботу без предупреждения вывесил расписание всех прямых трансляций ближайшего тура. Выходит, даты матчей хотя бы следующей недели уже были согласованы на тот момент? Но почему тогда хотя бы частично нельзя раньше опубликовать календарь, если целиком по каким-то причинам невозможно? Спасибо, что хотя бы даты и время начала тура стало известно. Только теперь надо ждать, когда утвердят график других осенних игр.

Лига вначале обещала разослать клубам даты всех матчей до зимнего перерыва 3 сентября, потом 5-го.

После матча Шотландии и России президент РПЛ Сергей Прядкин сказал: «Мы хотели опубликовать календарь в пятницу вечером». В итоге только после 15:00 субботы даты официально обнародованы. Причины? Жеребьевки Лиги чемпионов, Лиги Европы и 1/16 финала Кубка России. Лига ждала, пока все станет известно, и пока участники еврокубков пришлют ей свои пожелания. Но ведь даты еще требовалось согласовать с МВД, с основным вещателем, потом снова с клубами. Процесс долгий, но почему-то с ним постоянно возникают сложности. И нет гарантий, что весной и/или через год ситуация не повторится.

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