Дубль Эдера принес «Локомотиву» победу над юрмальским «Спартаком»

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Дубль оформил португальский нападающий Эдер (на 20-й и 69-й минутах).

Во время игры травму после столкновения с соперником получил защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, игрок был заменен на 54-й минуте.