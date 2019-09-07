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19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Эдера принес «Локомотиву» победу над юрмальским «Спартаком»

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли юрмальский «Спартак» в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Дубль оформил португальский нападающий Эдер (на 20-й и 69-й минутах).

Во время игры травму после столкновения с соперником получил защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, игрок был заменен на 54-й минуте.

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