Дубль Эдера принес «Локомотиву» победу над юрмальским «Спартаком»
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли юрмальский «Спартак» в товарищеском матче.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли юрмальский «Спартак» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Дубль оформил португальский нападающий Эдер (на 20-й и 69-й минутах).
Во время игры травму после столкновения с соперником получил защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, игрок был заменен на 54-й минуте.