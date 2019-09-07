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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов завершил восстановление после перелома мизинца на руке и приступил к тренировкам в общей группе футболистов команды, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее голкипер тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки. Селихов не выходил на поле с 6 апреля, когда получил повреждение в дерби против ЦСКА в рамках чемпионата страны (поражение спартаковцев — 0:2).

Как отмечается, в занятии в субботу на базе в подмосковной Тарасовке приняли участие все игроки «Спартака», которые не задействованы в матчах своих сборных.

«Спартак» возобновит чемпионат России матчем 9-го тура против екатеринбургского «Урала», который пройдет в Москве в субботу, 14 сентября, и начнется в 16:30 мск.

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