Александр Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее голкипер тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки. Селихов не выходил на поле с 6 апреля, когда получил повреждение в дерби против ЦСКА в рамках чемпионата страны (поражение спартаковцев — 0:2).

Как отмечается, в занятии в субботу на базе в подмосковной Тарасовке приняли участие все игроки «Спартака», которые не задействованы в матчах своих сборных.