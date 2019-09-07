«Локомотив» обыграл клуб Трабукки. Но потерял Чорлуку
В субботу железнодорожники победили юрмальский «Спартак» в товарищеском матче со счетом 2:0.
В субботу железнодорожники победили юрмальский «Спартак» в товарищеском матче со счетом 2:0.
В перерыве на матчи сборных «Локо» не оставил Москву без футбола.
Настроение перед игрой было максимально расслабленным. Юрий Семин мило беседовал со своим другом и бывшим тренером сборной России Борисом Игнатьевым и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе, в это же время Олег Пашинин, один из помощников Палыча, объяснял команде, как обыгрывать соперника. Кстати, судил встречу начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина.
В это время гостей настраивали Трабукки и его приятель Тимур Гурцкая, который тоже приехал в Черкизово.
Да и сам матч игроки «Локомотива» начали расслабленно. Даже не очень понятна была тактическая схема — то ли 4−4−2, то ли 3−5−2.
Вскоре после этого удачный прессинг гостей дал Коченкову почувствовать себя Нойером: вратарь выбил мяч головой с линии своей штрафной. Получилось удачно. Медведев на скамейке еще сильнее загрустил, а Хеведес голкипера похвалил. Оказалось, что немецкий защитник, все больше сейчас напоминающий своей лысиной Пашинина,
Вообще, в первые пятнадцать минут лучше смотрелись латвийские футболисты. «Локо» упирался в оборону гостей, нередко пропуская контратаки. Правда, с точностью ударов у «Спартака» возникли проблемы.
В то время как железнодорожники первый же
Чемпионы Европы-2016 вообще были самыми активными на поле. У «Локомотива» явно намечается португальская связка. Правда, ролями полузащитник и форвард поменялись. Эдер больше двигался с мячом и искал Жоау Мариу, а бывший хавбек «Интера» бил. Правда, все время
Грустно посмотрел на это со стороны травмированный Алексей Миранчук. Он пришел на матч со «Спартаком» в тапочках — и стоял рядом с болельщиками. Хавбек, напомним, получил повреждение во встрече РПЛ с «Ростовом» и выбыл на три недели.
Сам Алексей сказал, что матч сборной с Шотландией, состоявшийся накануне, посмотрел, но других комментариев давать не стал.
Под конец тайма игра открылась еще сильнее — у «Локомотива» стала проявляться расстановка 4−5−1, по которой железнодорожники проводят официальные встречи. Правда, в опорной зоне исполняли роли Баринова с Крыховяком Мурило и Коломейцев, Эдер и Жоао Мариу очень напоминали Миранчуков — перемещались по всему полю без привязки к
В перерыве Семин раздавал индивидуальные указания всем своим футболистам, а самому Палычу
Это помогло «Спартаку». Юрмальцы стали больше атаковать, игру гостей повел младший брат Романа Еременко — Сергей, но с ударами у гостей, как и в первой половине, не ладилось. Показательный эпизод произошел на 50-й минуте. Нападющий юрмальцев Стэнли не смог развернуться и пробить с линии вратарской.
После этого «Локомотив» взял игру под контроль и практически не выпускал гостей с их половины поля. Наконец забил Эдер после передачи от Коломейцева. Однако без неприятностей для «Локо» не обошлось.
После единоборства был заменен Чорлука — хромая и держась за заднюю поверхность бедра, он покинул поле. Его место в тактической схеме занял Мурило, а сменивший хорвата Куликов оказался в опорной зоне.
«Локомотив» спокойно довел матч до победного конца, особых проблем у хозяев не возникло. Да и перед матчем с «Сочи» переживаний ни у кого в команде, похоже, нет. Единственный вопрос — сыграет ли Чорлука.