«Локомотив» обыграл клуб Трабукки. Но потерял Чорлуку

Источник: Спорт-Экспресс

В перерыве на матчи сборных «Локо» не оставил Москву без футбола. Красно-зеленые провели спарринг с латвийским «Спартаком», которым владеет известный агент Марко Трабукки.

Настроение перед игрой было максимально расслабленным. Юрий Семин мило беседовал со своим другом и бывшим тренером сборной России Борисом Игнатьевым и генеральным директором клуба Василием Кикнадзе, в это же время Олег Пашинин, один из помощников Палыча, объяснял команде, как обыгрывать соперника. Кстати, судил встречу начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина.

В это время гостей настраивали Трабукки и его приятель Тимур Гурцкая, который тоже приехал в Черкизово.

Миранчук в тапочках

Да и сам матч игроки «Локомотива» начали расслабленно. Даже не очень понятна была тактическая схема — то ли 4−4−2, то ли 3−5−2. Из-за отсутствия Рыбуса, Крыховяка, Баринова, Смолова и Миранчуков карты спутались. Уже на первых минутах Чорлука не удержал нападающего соперника — не хватило скорости. Но тот промазал — мяч пролетел чуть левее штанги, Коченкову спасать не пришлось.

Вскоре после этого удачный прессинг гостей дал Коченкову почувствовать себя Нойером: вратарь выбил мяч головой с линии своей штрафной. Получилось удачно. Медведев на скамейке еще сильнее загрустил, а Хеведес голкипера похвалил. Оказалось, что немецкий защитник, все больше сейчас напоминающий своей лысиной Пашинина, по-русски разговаривает не хуже тренера. За год Бенедикт настолько обрусел, что подсказывает партнерам совершенно без акцента.

Вообще, в первые пятнадцать минут лучше смотрелись латвийские футболисты. «Локо» упирался в оборону гостей, нередко пропуская контратаки. Правда, с точностью ударов у «Спартака» возникли проблемы.

В то время как железнодорожники первый же по-настоящему опасный момент реализовали. Хеведес перехватил мяч после неточного паса, придержал его, осмотрелся, а потом выдал прямо в ногу Эдеру. Португалец с десяти метров не промахнулся — с левой поразил угол.

Чемпионы Европы-2016 вообще были самыми активными на поле. У «Локомотива» явно намечается португальская связка. Правда, ролями полузащитник и форвард поменялись. Эдер больше двигался с мячом и искал Жоау Мариу, а бывший хавбек «Интера» бил. Правда, все время из-за штрафной и мимо ворот.

Грустно посмотрел на это со стороны травмированный Алексей Миранчук. Он пришел на матч со «Спартаком» в тапочках — и стоял рядом с болельщиками. Хавбек, напомним, получил повреждение во встрече РПЛ с «Ростовом» и выбыл на три недели.

Сам Алексей сказал, что матч сборной с Шотландией, состоявшийся накануне, посмотрел, но других комментариев давать не стал.

Под конец тайма игра открылась еще сильнее — у «Локомотива» стала проявляться расстановка 4−5−1, по которой железнодорожники проводят официальные встречи. Правда, в опорной зоне исполняли роли Баринова с Крыховяком Мурило и Коломейцев, Эдер и Жоао Мариу очень напоминали Миранчуков — перемещались по всему полю без привязки к какой-то конкретной позиции. А Мариу еще и исполнял все стандарты. Один из таких, с самого угла штрафной, примерно с того же места, с которого Кроос забил красивейший гол шведам на прошлогоднем чемпионате мира, чуть не закончился голом — гостей спасла перекладина. Зато в ответной атаке «Спартак» чуть не забил. После отскока от ноги защитника москвичей мяч чуть не влетел в ворота, но Коченков спас, в броске вытащив мяч из левого верхнего угла.

Просьба Трабукки и травма Чорлуки

В перерыве Семин раздавал индивидуальные указания всем своим футболистам, а самому Палычу что-то в личной беседе объяснял Трабукки. На второй тайм «Локо» вышел без Хеведеса и Коченкова — лидеров обороны хозяев в первой половине встречи. Вместо них появились Кверквелия и Медведев.

Это помогло «Спартаку». Юрмальцы стали больше атаковать, игру гостей повел младший брат Романа Еременко — Сергей, но с ударами у гостей, как и в первой половине, не ладилось. Показательный эпизод произошел на 50-й минуте. Нападющий юрмальцев Стэнли не смог развернуться и пробить с линии вратарской.

После этого «Локомотив» взял игру под контроль и практически не выпускал гостей с их половины поля. Наконец забил Эдер после передачи от Коломейцева. Однако без неприятностей для «Локо» не обошлось.

После единоборства был заменен Чорлука — хромая и держась за заднюю поверхность бедра, он покинул поле. Его место в тактической схеме занял Мурило, а сменивший хорвата Куликов оказался в опорной зоне.