РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года

10-й тур стартует 20 сентября, последние матчи 2019 года пройдут 8 декабря. Также 10 и 11 декабря московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» сыграют в матчах последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, 12 декабря шестые матчи в группе в Лиге Европы проведут ЦСКА и «Краснодар».