РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года
ТАСС, 8 сентября. Российская
ТАСС, 8 сентября. Российская
10-й тур стартует 20 сентября, последние матчи 2019 года пройдут 8 декабря. Также 10 и 11 декабря московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» сыграют в матчах последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, 12 декабря шестые матчи в группе в Лиге Европы проведут ЦСКА и «Краснодар».
Матчи между ведущими клубами пройдут в следующие дни: 22 сентября (ЦСКА — «Краснодар»), 28 сентября («Локомотив» — «Зенит»), 6 октября («Краснодар» — «Спартак»), 27 октября («Локомотив» — «Спартак»), 2 ноября («Зенит» — ЦСКА), 10 ноября («Локомотив» — «Краснодар»), 1 декабря («Зенит» — «Спартак»).
В субботу лига опубликовала расписание девятого тура, который пройдет с 13 по 16 сентября после перерыва на матчи сборных.