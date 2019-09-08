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01:01 (мск), источник: ТАСС

РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года

ТАСС, 8 сентября. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата России с 10-й по 19-й туры. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

10-й тур стартует 20 сентября, последние матчи 2019 года пройдут 8 декабря. Также 10 и 11 декабря московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» сыграют в матчах последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, 12 декабря шестые матчи в группе в Лиге Европы проведут ЦСКА и «Краснодар».

Матчи между ведущими клубами пройдут в следующие дни: 22 сентября (ЦСКА — «Краснодар»), 28 сентября («Локомотив» — «Зенит»), 6 октября («Краснодар» — «Спартак»), 27 октября («Локомотив» — «Спартак»), 2 ноября («Зенит» — ЦСКА), 10 ноября («Локомотив» — «Краснодар»), 1 декабря («Зенит» — «Спартак»).

В субботу лига опубликовала расписание девятого тура, который пройдет с 13 по 16 сентября после перерыва на матчи сборных.

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