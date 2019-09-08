Семак высказался о будущем Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина, который 17 сентября должен выйти из тюрьмы.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина, который 17 сентября должен выйти из тюрьмы.
Контракт 28-летнего игрока с
— Моя позиция остается прежней. Я очень жду возвращения Саши, — сказал Семак. — И очень хотел бы, чтобы это случилось как можно скорее, хоть у него и нет контракта и только ему принимать решения. Я уже не первый год жду его появления. Были травмы, другие обстоятельства. Это один из лучших игроков в России.
Каждый человек ошибается. А его наказание несоизмеримо с содеянным. (Дмитрий Зимин).