Семак высказался о будущем Кокорина

— Моя позиция остается прежней. Я очень жду возвращения Саши, — сказал Семак. — И очень хотел бы, чтобы это случилось как можно скорее, хоть у него и нет контракта и только ему принимать решения. Я уже не первый год жду его появления. Были травмы, другие обстоятельства. Это один из лучших игроков в России.