«Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера». Кто готов трудоустроить Кокорина и Мамаева

Давайте дождемся, что они придут в нормальном состоянии, начнут играть. Время покажет. На ваших глазах мы ни от кого никогда не отказывались. Другое дело, что надо соответствовать [стандартам сборной] и за полем, и на поле. Но все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычеркивать человека из жизни — это самое худшее. Я мало на эту тему говорил, но не потому что не хотел, а потому что не считал нужным.

Станислав Черчесов