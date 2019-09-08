«Иметь в команде такого игрока — мечта любого тренера». Кто готов трудоустроить Кокорина и Мамаева
Обоих в «Ахмат» уже пригласил Кадыров.
Обоих в «Ахмат» уже пригласил Кадыров.
6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение освободить Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО. Решение вступит в силу 17 сентября, и прокуратура не будет его обжаловать. То есть уже совсем скоро обоим нужно будет решать, где они продолжат карьеры.
Судя по всему, очень хорошие. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев скоро встретится с Кокориным, чтобы обсудить его будущее. На возвращение намекает и Сергей Семак.
Моя позиция остается прежней — я бы очень хотел возвращения Саши. У него нет контракта на данный момент, и ему выбирать, но я как тренер, конечно, жду не первый год его появления. Этот игрок — один из лучших в России, и иметь такого футболиста в команде — мечта любого тренера.
«Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом», — заявление
Ключевым моментом, скорее всего, станет состояние колена Кокорина, на проблемы с которым он неоднократно жаловался во время пребывания под арестом.
В отличие от Кокорина, Мамаева в его прежнем клубе не ждут. С ним расторгли контракт еще до объявления приговора и четко дали понять, что в «Краснодар» он не вернется. Хотя официально контракт все еще действует, и палата по разрешению споров будет заниматься этим вопросом сразу после того, как Павел выйдет на свободу.
Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление. Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем.
В любом случае, Кокорин и Мамаев имеют железные шансы остаться в РПЛ. Если не сложится с «Зенитом» и «Краснодаром», а «Ахмате» обоих ждет Рамзан Кадыров.
Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш «Ахмат».
Пока что Кокорин и Мамаев ограничились словами благодарности. Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко тем временем исключил возможность подписания контракта с Александром и Павлом.
Станислав Черчесов этого не исключает.
Давайте дождемся, что они придут в нормальном состоянии, начнут играть. Время покажет. На ваших глазах мы ни от кого никогда не отказывались. Другое дело, что надо соответствовать [стандартам сборной] и за полем, и на поле. Но все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычеркивать человека из жизни — это самое худшее. Я мало на эту тему говорил, но не потому что не хотел, а потому что не считал нужным.