«Ростов» забил трешку сборной Сирии на «Олимпе-2». И ждет разрешения ФИФА, чтобы сыграть в Дамаске
Самый необычный матч дня.
Самый необычный матч дня.
Пока чемпионаты остановлены
Изначально «Ростову» предложили сыграть в Дамаске. Клуб получил согласие от РФС и УЕФА, запланировал выезд и оформил документы. Но у футбольной ассоциации Сирии возникли проблемы при согласовании с ФИФА. Там посчитали, что проводить матч на территории, где восьмой год продолжается гражданская война, небезопасно.
После того как мы поняли, что матча на территории Сирии не будет, было решено пригласить наших сирийских друзей в гости в
Ростов-на-Дону.Я убежден, что матч в Дамаске мы все равно сможем провести. Готовы вылететь, как только ФИФА согласует проведение матча в Сирии.
Помимо самой необычной вывески осени, на «Олимпе-2» увидели дубль Арсения Логашова.
Оба — после стандартов и в течение тайма. Кстати, единственный гол в официальных матчах Логашов тоже забил в майке «Ростова» — это случилось 8 ноября 2013 года в игре с «Уралом» (4:1). В том сезоне защитник выступал в «Ростове» на правах аренды, а принадлежал «Локомотиву».
Третий мяч — на счету Александра Саплинова. 22-летний полузащитник перешел в «Ростов» из «Балтики» этим летом (контракт — на 4 года) и на «Кубке Матч Премьер» забивал «Спартаку». В П
3:0 — «Ростов» уверенно обыграл сборную Сирии и готовится к возобновлению чемпионата. В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет с «Ахматом».
— Как и у многих, у меня Сирия ассоциируется с местом боевых действий, — сказал Алексей Козлов. — Поэтому я очень рад, что футбол в этой стране жив, а у местных игроков есть возможность выезжать за границу и повышать свое мастерство. Это еще раз подтверждает, что футбол не признает никаких границ и предрассудков. Для нас это один из этапов подготовки к возобновлению чемпионата и матчу с «Ахматом» — ни одна тренировка не заменит настоящей игры.
Игроки сборной Сирии пробудут в Ростове до 12 сентября: они будут тренироваться на одном из стадионов города, а руководство «Ростова» организует для них посещение знаковых мест Ростовской области.
Голы: Логашов, 14 (1:0); Логашов, 27 (2:0); Саплинов, 40 (3:0).
Ростов: Бабурин (Песьяков, 46), Козлов (Черкес, 35), Вилюш, Ведерников, Логашов, Маляров, Байрамян (Осинов, 68), Глебов (Безруков, 68), Саплинов, Долгов, Прошляков (Гогричиани, 80).
Удаления: Вилюш, 9 (Ростов).