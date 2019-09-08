«Ростов» забил трешку сборной Сирии на «Олимпе-2». И ждет разрешения ФИФА, чтобы сыграть в Дамаске

Источник: РИА "Новости"

Пока чемпионаты остановлены из-за матчей сборных, клубы заполняют паузу товарищескими матчами. «Локомотив» размялся с юрмальским «Спартаком», «Зенит» сыграл с «Сочи». А «Ростов» пригласил в Россию сборную Сирии — в рамках миротворческих мероприятий.

Изначально «Ростову» предложили сыграть в Дамаске. Клуб получил согласие от РФС и УЕФА, запланировал выезд и оформил документы. Но у футбольной ассоциации Сирии возникли проблемы при согласовании с ФИФА. Там посчитали, что проводить матч на территории, где восьмой год продолжается гражданская война, небезопасно.

После того как мы поняли, что матча на территории Сирии не будет, было решено пригласить наших сирийских друзей в гости в Ростов-на-Дону. Я убежден, что матч в Дамаске мы все равно сможем провести. Готовы вылететь, как только ФИФА согласует проведение матча в Сирии. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц — в интервью RT.

Из-за разногласий с управляющей компанией «Ростов Арены» «Спорт-Ин», матч с Сирией проходил на «Олимпе-2».

3 сентября в «Ростове» сообщили, что клубу отказано в праве выступать на «Ростов Арене».

6 сентября министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что все же проведет все домашние матчи на «Ростов-Арене».

Билеты на игру с Сирией распространялись бесплатно — в кассах давали до пяти штук в одни руки. В клубе сообщили, что на трибунах собралось более 10 тысяч зрителей.

Помимо самой необычной вывески осени, на «Олимпе-2» увидели дубль Арсения Логашова.

За несколько минут до этого у «Ростова» был удален Мацей Вилюш, но учитывая товарищеский статус игры, судьи разрешили выпустить на поле Евгения Чернова.

Оба — после стандартов и в течение тайма. Кстати, единственный гол в официальных матчах Логашов тоже забил в майке «Ростова» — это случилось 8 ноября 2013 года в игре с «Уралом» (4:1). В том сезоне защитник выступал в «Ростове» на правах аренды, а принадлежал «Локомотиву».

Третий мяч — на счету Александра Саплинова. 22-летний полузащитник перешел в «Ростов» из «Балтики» этим летом (контракт — на 4 года) и на «Кубке Матч Премьер» забивал «Спартаку». В П ремьер-лиге Саплинов тоже дебютировал в матче с красно-белыми, выйдя на замену. А через пару туров впервые попал в основу и тут же забил победный гол «Рубину» (2:1).

3:0 — «Ростов» уверенно обыграл сборную Сирии и готовится к возобновлению чемпионата. В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет с «Ахматом».

— Как и у многих, у меня Сирия ассоциируется с местом боевых действий, — сказал Алексей Козлов. — Поэтому я очень рад, что футбол в этой стране жив, а у местных игроков есть возможность выезжать за границу и повышать свое мастерство. Это еще раз подтверждает, что футбол не признает никаких границ и предрассудков. Для нас это один из этапов подготовки к возобновлению чемпионата и матчу с «Ахматом» — ни одна тренировка не заменит настоящей игры.

Игроки сборной Сирии пробудут в Ростове до 12 сентября: они будут тренироваться на одном из стадионов города, а руководство «Ростова» организует для них посещение знаковых мест Ростовской области.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — Сирия 3:0 (3:0)

Голы: Логашов, 14 (1:0); Логашов, 27 (2:0); Саплинов, 40 (3:0).

Ростов: Бабурин (Песьяков, 46), Козлов (Черкес, 35), Вилюш, Ведерников, Логашов, Маляров, Байрамян (Осинов, 68), Глебов (Безруков, 68), Саплинов, Долгов, Прошляков (Гогричиани, 80).