Кикнадзе: Недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире

«Меня интересует рынок. Не только во Франции, Испании или Италии — много где встречаюсь и обсуждаю разные темы. Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Гипотетически могли даже “бомбу” сделать. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу. Помешали деньги. Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьёзные. Их целый ряд, причём требовалось всё сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».