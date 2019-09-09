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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Кикнадзе: Недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.

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Источник: РИА "Новости"

«Меня интересует рынок. Не только во Франции, Испании или Италии — много где встречаюсь и обсуждаю разные темы. Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Гипотетически могли даже “бомбу” сделать. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу. Помешали деньги. Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьёзные. Их целый ряд, причём требовалось всё сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».

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