Аршавин пошутил над Радимовым по поводу алиментов Булановой
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов с сарказмом отреагировал на пост своего
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов с сарказмом отреагировал на пост своего
Аршавин опубликовал в социальной сети сообщение о том, что разделил с Азаматом Айхожином приз лучшего игрока матча между сборными РФС и Федерации футбола Казахстана (8:7).
«Ты все время
«Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе, Татьяна Ивановна (Буланова, бывшая жена Радимова) тоже тебя щипает», — ответил ему Аршавин.
Напомним, ранее суд обязал Аршавина выплачивать алименты в размере 340 тысяч рублей ежемесячно своей бывшей жене Алисе, у которой от него есть двухлетняя дочь Есеня.