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8 сентября, источник: Sport24

Аршавин пошутил над Радимовым по поводу алиментов Булановой

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов с сарказмом отреагировал на пост своего экс-партнера по петербургской команде Андрея Аршавина в инстаграме.

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Аршавин опубликовал в социальной сети сообщение о том, что разделил с Азаматом Айхожином приз лучшего игрока матча между сборными РФС и Федерации футбола Казахстана (8:7).

«Ты все время что-то делишь… или алименты платишь», — прокомментировал запись Радимов.

«Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе, Татьяна Ивановна (Буланова, бывшая жена Радимова) тоже тебя щипает», — ответил ему Аршавин.

Напомним, ранее суд обязал Аршавина выплачивать алименты в размере 340 тысяч рублей ежемесячно своей бывшей жене Алисе, у которой от него есть двухлетняя дочь Есеня.

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