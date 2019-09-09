Кикнадзе рассказал, как «Спартак» увел у «Локомотива» Шюррле

«У всего есть своя стоимость. Учитывая возраст Шюррле и тот эффект, который мы ожидали от его прихода, мы точно не были готовы платить больше предложенного нами. Если судить по цифрам в медиа, то предложение “Спартака” было более сахарным. Могли ли мы взять Шюррле быстрее? Наверное. Но тогда не взяли бы Жоау Мариу. В какой момент появился “Спартак”? У нас разная информация. По одной версии, переговоры шли параллельно. По другой, “Спартак” возник в тот момент, когда у нас шли серьезные дискуссии по этому игроку. Надо отдать должное, “Спартак” действовал агрессивнее. Нет ощущения, что “Спартак” нас обокрал. Это нормально для рынка. Если они считают, что готовы отдать за игрока определенные деньги, имеют полное право. Никаких упреков в их адрес», — цитирует Кикнадзе «Чемпионат».