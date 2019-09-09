С «Крыльев Советов» взыскали долг в размере 6,6 млн рублей за чартеры

По информации источника, решение было вынесено самарским арбитражем сегодня, 9 сентября. Отмечается, что суд удовлетворил иск частично — было принято решение снизить сумму неустойки на 35 тыс. рублей. «Урал-Менеджмент» являлся перевозчиком «Крыльев Советов» на протяжении шести лет, однако на данный момент услуги клубу предоставляет другая компания. Долг «Крыльев Советов» образовался в мае-июне 2019 года.