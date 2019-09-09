Кошмар Селихова — вратарь может пропустить восемь месяцев
Все о новой травме голкипера «Спартака».
Все о новой травме голкипера «Спартака».
Последние полтора года превратились для вратаря
Полный разрыв сухожилия стоил футболисту пропуска не только чемпионата мира, но и большей части сезона-2018/19. Селихова прооперировали в римской клинике «Вилла Стюарт», игрок долго восстанавливался, а на поле вернулся уже в ходе зимних сборов. Потом последовали матч на Кубок страны с «Уралом», четыре встречи в
Вратарю пришлось пропустить еще пять месяцев. За это время серьезно укрепил свои позиции в качестве основного голкипера «Спартака» молодой Александр Максименко. В итоге Селихов в августе даже раздумывал о варианте с арендой, но совместно с руководством клуба принял решение остаться и конкурировать за место в основе. И именно в такой момент случилась новая напасть.
Вратарь, пришедший в команду в середине чемпионского сезона с таким прицелом, чтобы в ближайшей перспективе стать первым номером на долгие годы, провел всего 37 официальных встреч за
Тем более, для голкипера — их карьеры, как правило, длятся дольше, чем у полевых игроков.
Тем более, что сейчас речь, по моим данным, идет не полном, а о частичном (на 80 процентов) разрыве — пусть и на той же ноге, что в 2018-м.
Тем более, что оперировать Селихова будут в Финляндии одни из лучших в мире специалистов именно по такого рода травмам.
Тем более, контракт голкипера со «Спартаком» действует до июня 2021 года — времени на восстановление, набор формы и конкуренцию с Максименко достаточно.
Держись, Александр! Удачи!