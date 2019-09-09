Кошмар Селихова — вратарь может пропустить восемь месяцев

Источник: Спорт-Экспресс

Последние полтора года превратились для вратаря красно-белых Александра Селихова в настоящий кошмар. Вместо борьбы за место в заявке сборной России на ЧМ-2018 он 11 мая прошлого года получил повреждение ахилла на тренировке в клубе перед матчем 30-го, заключительного тура с «Динамо» — и этот момент стал отправной точкой в целой череде повреждений.

Полный разрыв сухожилия стоил футболисту пропуска не только чемпионата мира, но и большей части сезона-2018/19. Селихова прооперировали в римской клинике «Вилла Стюарт», игрок долго восстанавливался, а на поле вернулся уже в ходе зимних сборов. Потом последовали матч на Кубок страны с «Уралом», четыре встречи в премьер-лиге, в последней из которых, 6 апреля 2019 года с ЦСКА, Александра заменили на 68-й минуте из-за новой травмы -оскольчатого винтообразного перелома основной фаланги пятого пальца левой кисти.

Вратарю пришлось пропустить еще пять месяцев. За это время серьезно укрепил свои позиции в качестве основного голкипера «Спартака» молодой Александр Максименко. В итоге Селихов в августе даже раздумывал о варианте с арендой, но совместно с руководством клуба принял решение остаться и конкурировать за место в основе. И именно в такой момент случилась новая напасть.

Вратарь, пришедший в команду в середине чемпионского сезона с таким прицелом, чтобы в ближайшей перспективе стать первым номером на долгие годы, провел всего 37 официальных встреч за красно-белых. За такой период — совсем мало. Но очень важно, чтобы все это не сломало Селихова, чтобы у него не опустились руки, не пропало желание бороться. Талант у парня есть, ему всего 25 лет и даже пропуск еще 7−8 месяцев (специалисты говорят именно о таком сроке, когда дело касается ахиллов) еще ничего не значит.

Тем более, для голкипера — их карьеры, как правило, длятся дольше, чем у полевых игроков.

Тем более, что сейчас речь, по моим данным, идет не полном, а о частичном (на 80 процентов) разрыве — пусть и на той же ноге, что в 2018-м.

Тем более, что оперировать Селихова будут в Финляндии одни из лучших в мире специалистов именно по такого рода травмам.

Тем более, контракт голкипера со «Спартаком» действует до июня 2021 года — времени на восстановление, набор формы и конкуренцию с Максименко достаточно.