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12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава РФС: Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что хочет продолжения профессиональной карьеры футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева после их освобождения из колонии.

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«Мое ожидание от того, что произойдет после их освобождения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол и надеюсь, что это произойдет», — сказал Дюков журналистам.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины). В пятницу, 6 сентября, Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева, решение по УДО вступает в силу 17 сентября.

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