Глава РФС: Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол

«Мое ожидание от того, что произойдет после их освобождения? Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол и надеюсь, что это произойдет», — сказал Дюков журналистам.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины). В пятницу, 6 сентября, Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева, решение по УДО вступает в силу 17 сентября.