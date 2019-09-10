РФС: «Локомотив» и «Зенит» еще не договорились о переносе матча

«РФС и лига могут пойти навстречу клубам, которые участвуют в еврокубках. Очень важно, чтобы была договоренность между клубами. В настоящий момент ее нет. “Зенит” говорит, что хочет играть 24 и 28 сентября, потому что в Кубке хочет играть первым составом, так как им важен этот турнир. “Локомотив” готов играть 24 числа, но при этом проводить матч 27 сентября, однако в таком случае “Локомотив” в Калининград поедет не первым составом», — сказал Дюков журналистам.