Генеральный директор ФК «Зенит» Медведев вошел в исполком Ассоциации европейских клубов

Председателем исполнительного комитета стал президент итальянского клуба «Ювентус» Андреа Аньелли. Его заместителями будут генеральный директор голландского «Аякса» Эдвин ван дер Сар, вице-президент испанского «Реала» Педро Лопес Хименес, президент польской «Легии» Дариуш Миодуски и исполнительный директор финского клуба ХИК Аки Риихилахти. Отмечается, что состав будет работать до 2023 года.

ЕСА — независимый орган, который напрямую представляет футбольные клубы на европейском уровне. Организация создала в 2008 году, в нее входит 232 клуба. В состав ассоциации от России входят ЦСКА, московский «Локомотив», «Ростов», казанский «Рубин», московский «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».