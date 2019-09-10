Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Марокко
Нигер
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Черногория
Чехия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Англия
Косово
21
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Люксембург
Сербия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Литва
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Молдавия
Турция
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Франция
Андорра
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Албания
Исландия
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Ирландия
Болгария
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Украина
Нигерия
02
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Кот-д`Ивуар
12
Футбол. Сборные
19:00
Иордания
Парагвай
24
Футбол. Сборные
11.09
США
Уругвай
Футбол. Сборные
11.09
Эквадор
Боливия
Футбол. Сборные
11.09
Колумбия
Венесуэла
Футбол. Сборные
11.09
Гондурас
Чили
Футбол. Сборные
11.09
Аргентина
Мексика
Футбол. Сборные
11.09
Бразилия
Перу
Все события
Фоторепортажи
39«Торпедо» празднует с фанатами, Талалаев ушел с пресс-конференции. Атмосферные кадры топ-матча ФНЛ
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» примет участие в международном турнире в США в январе 2020 года

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» в январе 2020 года примет участие в международном турнире в США, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, «Спартак» будет одним из участников турнира Florida Cup, который пройдет в Орландо с 13 по 20 января. Соперниками «красно-белых» будут колумбийский «Атлетико Насьональ», а также бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас».

Читайте также
Кикнадзе рассказал, как «Спартак» увел у «Локомотива» Шюррле

Ареной соревнований будет новый 25-тысячный стадион, открытый в 2017 году. На нем в августе прошел матч звезд американо-канадской лиги MLS.

«Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского “Спартака”, который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок», — прокомментировал участие «красно-белых» генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

«Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам “красно-белых” будет увлекательно увидеть “Спартак” в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у “Спартака” появится много новых поклонников в США», — добавил он.

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
В нее влюбился весь мир: история советской Королевы фигурного катания
Слабая игра с Казахстаном вскрыла главную проблему сборной РФ
Контракт подписан: СБР прогнулся под условия Логинова
Зарплата Роналду оказалась выше заработка 4 итальянских клубов
Умер спортсмен, проплывший 30 км в открытом море
Сборная России показала закулисье матча с Казахстаном
Сборная Англии играет с Косово (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь