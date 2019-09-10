«Спартак» примет участие в международном турнире в США в январе 2020 года

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, «Спартак» будет одним из участников турнира Florida Cup, который пройдет в Орландо с 13 по 20 января. Соперниками «красно-белых» будут колумбийский «Атлетико Насьональ», а также бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас».

Ареной соревнований будет новый 25-тысячный стадион, открытый в 2017 году. На нем в августе прошел матч звезд американо-канадской лиги MLS.

«Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского “Спартака”, который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок», — прокомментировал участие «красно-белых» генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.