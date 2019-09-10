«Спартак» примет участие в международном турнире в США в январе 2020 года

Как отмечается, «Спартак» будет одним из участников турнира Florida Cup, который пройдет в Орландо с 13 по 20 января. Соперниками «красно-белых» будут колумбийский «Атлетико Насьональ», а также бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас».
Ареной соревнований будет новый 25-тысячный стадион, открытый в 2017 году. На нем в августе прошел матч звезд американо-канадской лиги MLS.
«Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского “Спартака”, который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок», — прокомментировал участие «красно-белых» генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
«Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам “красно-белых” будет увлекательно увидеть “Спартак” в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у “Спартака” появится много новых поклонников в США», — добавил он.