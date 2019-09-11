Розетти удивлен происходящим в последнее время вокруг Егорова и судей в РПЛ

«Несколько недель назад Розетти звонил Егорову. Нужно понимать, что в любом европейском чемпионате невозможно представить ситуацию, когда клубы требуют снимать, назначать или ещё каким-либо образом пытаются вмешиваться в деятельность судей. В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за все судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России», — сказал источник.