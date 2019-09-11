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10:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Розетти удивлен происходящим в последнее время вокруг Егорова и судей в РПЛ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти был удивлен происходящим в последнее время в российском судействе и попыткой некоторых клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) вмешаться в работу руководителя Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: Спорт РИА Новости

На прошедшем ранее в сентябре общем собрании клубов РПЛ некоторые команды лиги, включая топ-клубы, выразили неудовлетворение работой судей и открытое недоверие Егорову.

«Несколько недель назад Розетти звонил Егорову. Нужно понимать, что в любом европейском чемпионате невозможно представить ситуацию, когда клубы требуют снимать, назначать или ещё каким-либо образом пытаются вмешиваться в деятельность судей. В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за все судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России», — сказал источник.

Собеседник добавил, что «за российским чемпионатом, футболом там, следят достаточно внимательно, и звонок Егорову был реакцией на ту информацию, которая доходила до Розетти».

Как отметил источник, в телефонном разговоре Егоров сообщил Розетти, что «никаких проблем нет, а все вопросы решаются в рабочем порядке и идёт конструктивный диалог».

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