Розетти удивлен происходящим в последнее время вокруг Егорова и судей в РПЛ

На прошедшем ранее в сентябре общем собрании клубов РПЛ некоторые команды лиги, включая топ-клубы, выразили неудовлетворение работой судей и открытое недоверие Егорову.
«Несколько недель назад Розетти звонил Егорову. Нужно понимать, что в любом европейском чемпионате невозможно представить ситуацию, когда клубы требуют снимать, назначать или ещё каким-либо образом пытаются вмешиваться в деятельность судей. В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за все судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России», — сказал источник.
Собеседник добавил, что «за российским чемпионатом, футболом там, следят достаточно внимательно, и звонок Егорову был реакцией на ту информацию, которая доходила до Розетти».
Как отметил источник, в телефонном разговоре Егоров сообщил Розетти, что «никаких проблем нет, а все вопросы решаются в рабочем порядке и идёт конструктивный диалог».